Qualidade das universidades depende da rigorosa avaliação – Eugénio da Silva

As universidades em Angola estão a passar por um rigoroso processo de avaliação externa, onde foram definidos os critérios, com o objectivo de elevar a qualidade de ensino, informou sexta-feira, em Luanda, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio Alves da Silva.

Segundo o secretário, o processo de avaliação externa dos cursos ministrados nas instituições de ensino superior públicas e privadas está a ser processado pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES).

Em declarações à imprensa, a margem da cerimónia de abertura do ano académico 2023/2024 da Escola Superior de Guerra, referiu que só se pode falar com propriedade da qualidade das instituições do ensino superior, após uma avaliação devida.

Sublinhou que esta instituição tem missões específicas de avaliar, obedecendo padrões e dispositivos e recorrendo a indicadores e parâmetros definidos para, em função disso, produzir um juízo de valor da qualidade dos cursos.

“Falar com propriedade sobre qualidade das instituições de ensino e dos cursos, só é possível depois de uma avaliação, na base de padrões internacionais e dispositivos credíveis”, enfatizou.