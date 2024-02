Qatar diz que recebeu resposta “positiva” do Hamas para acordo para a libertação de reféns

O primeiro-ministro do Qatar disse na terça-feira que recebeu uma resposta “positiva” do Hamas para um acordo para a libertação de reféns, em troca de uma pausa prolongada dos combates na Faixa de Gaza.

“Recebemos uma resposta do Hamas relativamente ao quadro geral do acordo relativo aos reféns. A resposta inclui alguns comentários, mas em geral é positiva”, adiantou Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, numa conferência de imprensa conjunta com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em Doha.

O Qatar, que tem mediado as conversações com o Hamas, tem unido esforços com os Estados Unidos e com o Egito tendo em vista um acordo que para uma pausa prolongada dos combates que possibilite a libertação dos mais de 100 reféns mantidos em cativeiro em Gaza desde os ataques de 7 de outubro.

Blinken, que está pela quinta vez em digressão diplomática pelo Médio Oriente, garantiu que informará as autoridades israelitas da resposta do Hamas, durante a visita a Telavive na quarta-feira.