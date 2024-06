Província de Luanda tem curso Médio de Saúde

O Instituto Médio de Saúde (IMS) de Luanda reabriu, no dia 12 de Abril, as suas portas com uma nova designação: Escola Técnica Profissional de Saúde.

O estabelecimento escolar, que, anteriormente, leccionava apenas quatro cursos, conta, agora, com 12: Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Enfermagem, Estomatologia, Farmácia, Fisioterapia, Ortoprotesia, Ortopedia, Nutrição, Dietética, Radiologia e Saúde Regular Ambiental.

Durante 11 anos de paralisação do Instituto Médio de Saúde, as suas instalações não ficaram fechadas. O imóvel recebeu, durante esse período, cursos de promoção e de especialidades dirigidos a técnicos já inseridos no Sistema Nacional de Saúde, de acordo com as políticas baseadas no Plano de Desenvolvimento e de Recursos Humanos do Ministério da Saúde.

Anteriormente com apenas dez salas de aulas teóricas, as instalações foram ampliadas, o que resultou no aumento de mais quatro salas, totalizando 14.

O director-geral da Escola Técnica Profissional de Saúde, Lino Silili, explicou, em declarações ao Jornal de Angola, que as instalações da nova escola eram antes divididas por duas instituições de ensino, uma que dava formação básica e outra média.

O gestor escolar frisou que a Escola Técnica Profissional de Saúde é resultado de um plano de desenvolvimento dos recursos humanos do Ministério da Saúde, instituição que estabeleceu, em parceria com o Ministério da Educação, a reforma do curso de formação de técnicos médios de saúde no país. No quadro deste plano, foi estabelecida a criação de cinco escolas profissionalizantes com carácter regional.

“Em Luanda, foi criada a Escola Técnica Profissional de Saúde, que juntou as duas instituições anteriores, de nível básico e médio”, acentuou o director.

O plano curricular da nova escola foi criado pelo Ministério da Saúde em parceria com instituições de Portugal e do Brasil. Para o director, a inserção de novos cursos é uma mais-valia para o sector da saúde em Angola. “Podemos dizer que o IMS voltou com mais garra e com uma maior oferta para aquelas pessoas que procuram servir o sector da saúde”, declarou Lino Silili.

Anatomia e fisiologia

Dos cursos, apenas seis estão a ser ministrados, uma vez que a escola está em obras de requalificação, daí não ter todas as condições necessárias para que sejam leccionados os restantes cursos.

Com 700 alunos matriculados neste ano lectivo, a Escola Técnica Profissional de Saúde está aberto apenas no período diurno e possui laboratório de Anatomia e Fisiologia, um que atende os cursos de análises clínicas e de farmácia e um outro que está em montagem para o curso de estomatologia.

Embora tenha aberto as portas há pouco tempo, a escola já vive dificuldades. O anfiteatro não está ainda apetrechado e não existem laboratórios para outros cursos nem equipamentos para área de fisioterapia. Segundo apuramos, o laboratório de informática do estabelecimento de ensino precisa de ser melhorado, com uma rede de Internet funcional.

Dupla tutela

Lino Silili defendeu a necessidade do país continuar a formar quadros nas escolas técnicas de saúde, por serem estabelecimentos que fornecem os recursos humanos às unidades sanitárias. “As unidades sanitárias podem estar devidamente apetrechadas, mas se não tiverem recursos humanos à altura é como se fosse um investimento em vão e sem benefício”, acentuou Lino Silili.

A escola tem dupla tutela (Ministérios da Saúde e da Educação) pelo facto dos cursos terem componente profissional e académica.

O Ministério da Educação coloca docentes para ministrarem as disciplinas gerais de foro académico, enquanto o Ministério da Saúde encarrega-se de colocar profissionais de várias áreas de formação para assegurarem a componente técnicoprofissional.

Falta vocação

Para Lino Silili, a especificidade dos cursos de saúde exige que o processo de admissão de candidatos admita apenas aqueles que têm capacidade para os serviços de saúde. “O serviço de saúde é complexo e requer abnegação, para isso, é importante que os candidatos tenham vocação para esta área”, disse Lino Silili. A falta de vocação faz com que alguns alunos tenham maus resultados, não porque são maus alunos mas por não terem mesmo vocação.

O gestor escolar frisou que, antes da prova de acesso à escola, os candidatos são submetidos a uma entrevista, algo que, na sua opinião, deve ser substituído por um teste psicotécnico, para se apurar a vocação dos candidatos.

“Não nos interessa ter técnicos que no exercício da profissão não se revêem nas áreas em que se formaram, não se sentem realizados profissionalmente e acabam por ser técnicos frustrados”, afirmou Lino Silili.

A Escola Técnica Profissional de Saúde já existia no período colonial, desde 1967. Após a independência nacional, a 11 de Novembro de 1975, a escola passou a leccionar cursos básicos até 1982, ano em que foi criado o Instituto Médio de Saúde de Luanda (IMS).

Em 2001, com o Instituto Médio de Saúde, também foi extinta a Escola Técnica Provincial Pública de Ensino de Saúde de Luanda.

Fonte: JA