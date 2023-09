Projeto para regenerar tecido ósseo com teias de aranha dá prémio a jovens cientistas portugueses

O primeiro prémio do EUCYS – EU Contest for Young Scientists, organizado pela Comissão Europeia, vem para Portugal. Afonso Nunes, Inês Cerqueira e Mário Onofre, alunos do Colégio Luso-Francês, subiram ao primeiro lugar do pódio com o projeto SPIDER-BACH2.

Coordenados pela professora Rita Rocha, os jovens cientistas foram escolhidos para representar Portugal em Bruxelas com a vitória no Concurso Nacional de Jovens Cientistas de 2023, organizado pela Fundação da Juventude, com um projeto inovador na área da engenharia (bioengenharia).

O SPIDER-BACH 2 assenta na proposta de produção simultânea de seda de teia de aranha recombinante com um péptido bioativo que demonstra ter propriedades regenerativas do tecido ósseo. O projeto identificou ainda a capacidade de produção de hidrogénio verde como subproduto do uso de uma bactéria marinha – capaz de realizar atividade metabólica em condições aeróbias e anaeróbias, explica a Fundação da Juventude em comunicado.

O produto final poderá ter aplicações na mitigação da osteoporose, ao possibilitar a produção in vitro de osteoblastos, células responsáveis pela síntese orgânica da matéria óssea.

Além dos 7.500 euros deste primeiro prémio, os alunos foram ainda distinguidos com o Prémio Especial XFEL, que garante o acesso a uma experiência de uma semana na European XFEL – European X-Ray Free-Electron Laser Facility, em Hamburgo.

Nesta 34.ª edição do EUCYS, organizado anualmente pela Comissão Europeia e cuja representação nacional é da responsabilidade da Fundação da Juventude, apresentaram-se a concurso 85 projetos em várias áreas do conhecimento. Durante estes dias, o The Square, em Bruxelas, recebeu mais de 130 jovens cientistas, com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos, provenientes de 36 países.