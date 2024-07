Projecto de Aceleração da Economia desembolsa USD 50 milhões

Cerca de 50 milhões de dólares (1 USD equivale 872 kwanzas) foram desembolsados, via banca, para execução do Projecto de Aceleração da Diversificação da Economia e Criação de Emprego, assegurou, esta quinta-feira, em Luanda, o secretário de Estado para o Investimento Público, Ivan dos Santos.

Ao falar na 21ª sessão temática, promovida pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), explicou que esse montante serviu para capitalizar o Fundo de Garantia de Crédito (FGC), reestruturação da Unidade de Implementação do Projecto e despesas com os gestores provinciais.

Detalhou que a capitalização do FGC facilitou a partilha de risco para a promoção de empréstimos e mobilizou empréstimos por instituições financeiras participantes elegíveis a empresas elegíveis.

Acrescentou que o valor do projecto poderá atingir aos 400 milhões de dólares de investimento alavancado pelo sector privado, sendo 120 milhões no Corredor do Lobito.

Adicionalmente, sublinhou que o projecto também conta com o financiamento de 300 milhões de dólares do Banco Mundial.

O dirigente fez saber que, com a implementação do projecto, espera-se atingir 20% de redução do tempo para o desalfandegamento, bem como beneficiar 12 mil empresas.

Acrescentou ainda que se perspectiva diagnosticar 100 empresas subsidiadas para adopção de tecnologia, 160 milhões em volume de garantias emitidas e 250 empréstimos para empresas facilitadas.

De acordo com Ivan dos Santos, espera-se que haja 25% de aumento das receitas por parte das empresas beneficiárias.

Entre outras vantagens, o projecto vai também reforçar a capacidade das empresas para melhorar as práticas de gestão e acesso a mercados e tecnologias, especialmente as médias e pequenas empresas lideradas por mulheres.

O Projecto de Aceleração da Diversificação da Economia e Criação de Emprego enquadra-se no quadro do eixo sobre a diversificação económica, inserida na nota conceptual do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027.

Criado através do Decreto Executivo nº 221/23, de 3 de Outubro, o surge após Angola ter ratificado um acordo de financiamento com o Banco Mundial. HM/QCB