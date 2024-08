Produção de petróleo dos Estados Unidos atinge novo recorde em agosto

Os produtores de petróleo dos EUA bombearam níveis recordes de petróleo bruto na semana passada, de acordo com dados do governo divulgados na quarta-feira, estendendo o aumento na produção que tornou os Estados Unidos o maior produtor de petróleo e gás da história.

O novo recorde contrasta com as alegações feitas pelo candidato presidencial republicano Donald Trump, que tentou apresentar as políticas do governo Biden como calamitosas para a indústria de petróleo e gás. Trump alegou que o presidente Joe Biden minou as conquistas energéticas feitas durante seu mandato.

Dados preliminares da Administração de Informação de Energia dos EUA mostraram que as empresas petrolíferas bombearam uma média de 13,4 milhões de barris por dia dos campos de petróleo dos EUA durante a semana encerrada em 2 de agosto, superando o recorde anterior de 13,3 milhões que a indústria atingiu várias vezes este ano . A produção de petróleo dos EUA começou uma longa escalada ascendente a partir de 2008, estabelecendo um pico recorde anual em 2023 que provavelmente será quebrado este ano.

As empresas de petróleo ficaram mais eficientes no bombeamento de petróleo, mesmo com a queda do número de sondas de perfuração em operação em comparação ao ano passado, de acordo com dados da empresa de serviços de campos petrolíferos Baker Hughes .

Os Estados Unidos e outros países estão essencialmente a compensar o fornecimento de petróleo que a OPEP+, o cartel de produção e seu grupo maior que inclui a Rússia, cortaram nos últimos anos, disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

A Vice-Presidente Kamala Harris ainda não delineou uma política energética própria para a sua campanha eleitoral para a presidência dos EUA. No entanto, a sua campanha disse no mês passado que ela não proibiria o fracking, uma mudança de posição em relação a 2019, quando Harris estava concorrendo à nomeação democrata. Os avanços na tecnologia de fracking ajudaram a impulsionar os EUA para o primeiro lugar na produção global de petróleo e gás natural.