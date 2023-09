Produção da indústria alemã cai pelo terceiro mês consecutivo enquanto problemas persistem

Dados estatísticos mostram que a produção industrial alemã caiu novamente em julho, prejudicando ainda mais a maior economia da Europa e lançando uma sombra sobre o início do terceiro trimestre.

A produção caiu 0,8% em relação a junho, liderada pelos bens de capital e de consumo, segundo o escritório de estatísticas de Wiesbaden. A previsão mediana de uma pesquisa da Bloomberg com economistas era de uma queda de 0,4%. O índice de produção apresentou o nível mais baixo desde dezembro.

As fábricas alemãs estão a enfrentar uma fraqueza prolongada face à fraca procura por parte da China, à escassez de trabalhadores, às taxas de juro mais elevadas e às consequências persistentes da crise energética do ano passado.

Isso está pesando sobre a economia como um todo, que deverá sofrer a única contração do Grupo dos Sete este ano. Analistas do Instituto Kiel previram na quarta-feira que a produção cairá novamente neste trimestre, depois de mal ter saído de uma recessão de inverno com estagnação nos três meses até junho.

O declínio da produção da Alemanha ocorre um dia depois de dados de julho terem mostrado que as encomendas às fábricas caíram mais desde o auge da pandemia em 2020.