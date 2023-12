Procurador quer consolidação das regiões judiciárias

Segundo o procurador, que falava na cidade de Cabinda, a consolidação das regiões judiciárias vai permitir um bom trabalho, no sentido de uniformizar os métodos e procedimentos, para que todos os magistrados possam caminhar na mesma direcção.

Falando na sexta-feira na reunião de balanço da Região Judiciária Norte, que agrega as províncias de Luanda, Bengo e Cabinda, Hélder Pitta Gróz destacou o trabalho desenvolvido pela Procuradoria da República.

No final do encontro, os participantes referiram que os órgãos de justiça da Região Judiciária Norte funcionam com rigor e correspondem com as exigencias da sociedade angolana.

Exortaram aos magistrados do ministério público e funcionários da PGR para, no exercício das suas funções, estarem comprometidos com o trabalho.

O evento agregou os sub-procuradores das províncias de Luanda, Bengo e Cabinda, bem como magistrados do ministério público e técnicos da procuradoria. PL/OHA