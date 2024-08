Procura de petróleo abaixo do esperado pode forçar a OPEP+ a atrasar flexibilização de cortes

Não é certo que a demanda global por petróleo esteja a aumentar o suficiente para permitir que o mercado absorva o aumento de oferta planeado pelo grupo OPEP+ a partir de outubro, disseram analistas e fontes da indústria à Reuters .

Preocupações sobre uma demanda abaixo do esperado na China em meio a um crescimento económico lento e abaixo das expectativas, além de temores de uma recessão nos EUA, pesaram no mercado nas últimas semanas.

A OPEP+ continua mantendo a sua política anunciada em junho de que pretende começar a aliviar parte dos atuais cortes de produção em outubro deste ano.

Na reunião da semana passada do Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC), o painel da OPEP+ que monitora os desenvolvimentos do mercado, os delegados reiteraram a sua intenção de começar a adicionar fornecimento de petróleo no quarto trimestre. Mas eles também “reiteraram que a eliminação gradual da redução voluntária da produção de petróleo poderia ser pausada ou revertida, dependendo das condições de mercado prevalecentes.”

Na China, a fraca demanda geral por petróleo e as menores importações de petróleo bruto são resultado do crescimento económico mais fraco e da fraca demanda por gasolina e diesel, abaixo das expectativas.

A OPEP continua a ter uma visão muito mais otimista sobre o crescimento da demanda por petróleo do que a Agência Internacional de Energia (AIE). As previsões da agência continuam a divergir das estimativas da OPEP em mais de 1 milhão de bpd.

A maior empresa petrolífera do mundo e principal exportadora de petróleo bruto, a Saudi Aramco, tem uma visão de demanda mais próxima da OPEP.

No início desta semana, o presidente-executivo da Aramco, Amin Nasser, disse que a demanda global por petróleo deve aumentar entre 1,6 milhão de bpd e 2 milhões de bpd no segundo semestre do ano, observando que a liquidação da semana passada não reflete os fundamentos do mercado.