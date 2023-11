Primeiro ministro britânico define plataforma pré-eleitoral com combate ao crime em foco

O governo do Reino Unido apresentou seus planos para combater o crime, impulsionar o crescimento e atenuar medidas contra as mudanças climáticas nesta terça-feira, uma agenda política que pode ser o primeiro e último Discurso do Rei do primeiro-ministro Rishi Sunak antes de uma eleição nacional.

Em uma agenda escrita pelo governo, mas apresentada pelo rei Charles aos parlamentares na Câmara dos Lordes, Sunak sinalizou sua intenção de traçar uma linha divisória com o oposicionista Partido Trabalhista antes da votação prevista para o próximo ano.

Com o Partido Trabalhista bem à frente nas pesquisas de opinião, a equipe de Sunak espera que sua agenda diminua a distância, reduzindo o que ele diz ser o ônus das metas climáticas do Reino Unido sobre as famílias e endurecendo sentenças para infratores violentos.

Houve poucas novidades no Discurso do Rei, que foi mais uma coleção de o que Sunak tem trabalhado desde que se tornou primeiro-ministro no ano passado com a promessa de trazer estabilidade depois que dois líderes de seu Partido Conservador foram forçados a deixar o poder em poucas semanas.

“Meu governo buscará, em todos os aspectos, tomar decisões de longo prazo no interesse das gerações futuras”, disse Charles, usando a Coroa Imperial do Estado e o Manto do Estado, a uma plateia silenciosa de parlamentares na câmara alta do Parlamento.

Foi a primeira vez que Charles fez o discurso como rei — embora ele tenha substituído sua mãe, a rainha Elizabeth, meses antes de sua morte no ano passado — em uma cerimônia marcada por pompa e ostentação, que também atraiu um protesto antimonarquia, ainda que pequeno, do lado de fora do Parlamento.

O foco amplamente doméstico dos planos que Charles leu sugere que o Reino Unido já entrou na temporada de campanha, com os trabalhistas, mesmo antes de o discurso ser feito, dizendo que os conservadores ofereciam “apenas truques, divisão e mais do mesmo”.

“O Partido Trabalhista tem um plano para devolver ao Reino Unido seu futuro”, disse o líder trabalhista Keir Starmer em um comunicado.

No discurso, o governo sinalizou que avançará com a Lei de Sentenças, que trará penas de prisão mais duras para infrações mais graves, e repetiu sua promessa de impulsionar o crescimento econômico e reduzir a inflação.

Por Elizabeth Piper e Andrew MacAskill