Primeira Ministra da Itália, Giorgia Meloni, promete “relançamento” dos laços com Pequim na sua visita oficial à China

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, prometeu “relançar” as relações com a China no início de uma visita oficial ao país, após a sua decisão dramática no ano passado de se retirar da principal iniciativa de Pequim, o Cinturão e Rota (BRI – Belt and Road Initiative).

Meloni encontrou-se com o primeiro-ministro chinês Li Qiang no domingo, no início de uma viagem de cinco dias que ela disse ser uma “demonstração da vontade de começar uma nova fase, de relançar a nossa cooperação bilateral” após a recente turbulência.

Mas Meloni disse mais tarde num fórum empresarial Itália-China em Pequim que o fortalecimento dos laços económicos exigiria esforços para “tornar o relacionamento comercial mais justo e benéfico para todos”.

“Obviamente não podemos esconder o problema de um grande desequilíbrio com um déficit importante para a Itália”, disse Meloni aos executivos no fórum, citando a necessidade de melhor acesso ao mercado chinês e proteção mais forte para a propriedade intelectual.

Meloni e Li assinaram um “plano de ação” de três anos para aumentar a cooperação industrial e um acordo sobre segurança alimentar. Meloni deve se encontrar com o presidente Xi Jinping na segunda-feira.

Meloni está interessada em minimizar as consequências da retirada de Roma da BRI , um esquema global de investimento em infraestrutura de US$ 1 trilhão ao qual a Itália aderiu em 2019, para desgosto dos EUA e outros aliados ocidentais.

A própria Meloni criticou publicamente a decisão do então primeiro-ministro Giuseppe Conte de assinar a iniciativa emblemática de Xi como um “erro”, e o seu governo notificou Pequim formalmente que queria sair do programa em dezembro. Muitas empresas italianas ainda temem que Pequim possa retaliar pela decisão, embora Roma tenha tentado limitar os danos coreografando cuidadosamente uma saída discreta na qual Meloni enfatizou a determinação da Itália em manter relações ” mutuamente benéficas “.

Pouco antes da chegada de Meloni, o Global Times, um jornal do Partido Comunista Chinês, culpou Washington pela saída da Itália da BRI e disse que os laços económicos e comerciais permaneciam fortes.

Pequim está interessada em cortejar governos europeus para explorar quaisquer diferenças entre eles e os EUA em questões que vão da Ucrânia aos controles de comércio e exportação. A principal prioridade de Pequim seria estabilizar os laços com a Europa diante das incertezas geopolíticas, incluindo aquelas decorrentes da eleição dos EUA.