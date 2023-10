Primeira fábrica de hidrogénio para fertilizantes arranca no Quénia

A primeira fábrica modular de amoníaco verde do mundo está a arrancar no Quénia. A central, que foi concebida e será gerida pela Talus Renewables , sediada nos EUA , está situada perto de Naivasha, nos arredores da capital do Quénia, Nairobi. Sob um acordo de compra de 15 anos, a Talus fornecerá a Kenya Nut Co. , que cultiva uma variedade de culturas.

Utiliza electricidade, que no caso da Kenya Nut será fornecida a partir de uma exploração solar no local, para dividir átomos de água, libertando hidrogénio para ser misturado com azoto para criar o fertilizante. Ao fazê-lo, elimina-se a necessidade de importação de fertilizantes de países como a Rússia, reduzindo custos, garantindo o abastecimento e reduzindo as emissões de gases que contribuem para o aquecimento climático.

“O saco médio de fertilizante na África Subsariana percorre 10.000 quilómetros”, disse Hiro Iwanaga, fundador da Talus, numa entrevista. Com esta fábrica “é possível produzir localmente uma matéria-prima crítica, livre de carbono”, disse ele.

A amônia usada em fertilizantes é produzida principalmente por meio de gás natural.

Embora a fábrica da Kenya Nut seja pequena, produzindo 1 tonelada por dia de fertilizante, a empresa planeia eventualmente fazer com que a Talus produza 200 toneladas por dia para suprir 95% de suas necessidades, disse Graeme Rust, presidente-executivo da Kenya’s Nut.

As plantas vêm em dois tamanhos, uma instalada na Kenya Nut e uma instalação de 10 toneladas por dia. Os maiores precisam de cerca de 11,5 megawatts de energia.

A Talus pretende instalar as suas fábricas em vários locais em África, bem como nos Estados Unidos, incluindo num acordo com a Landus Cooperative , sediada em Iowa , que é propriedade de agricultores.

“A amônia verde que os sistemas da Talus produzem é segura e produzida localmente, o que reduz custos ao abordar a insegurança e os desafios da cadeia de abastecimento”, disse Matt Carstens, CEO e presidente da Landus, em resposta a perguntas. A amônia verde é “uma inovação interessante a ser considerada”, disse ele.