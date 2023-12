Primeira-dama defende envolvimento de todos na defesa do ambiente

Falando durante a abertura do programa de plantação de mangais, numa parceria Sonangol- projecto Carbono Azul e Otchiva, no bairro do Taco, comuna do Mussulo, Ana Dias Lourenço considerou o estado ambiental de alarmante, razão pela qual destacou a necessidade da mudança de comportamento dos angolanos.

Na presença de mais de 200 crianças que participaram na campanha, Ana Dias Lourenço explicou que o aquecimento global, que se verifica actualmente, é resultado da acção humana, fruto da poluição dos mares, corte indiscriminado das árvores e a emissão de dióxido de carbono, entre outras acções maléficas ao ambiente.

Ana Dias Lourenço destacou que, através do Projecto ” Roda do Amor”, foram plantados mais 16 mil mangues envolvendo crianças dos 5 aos 14 anos de idade, para que percebam o actual estado ambiental e incutir a importância da sua preservação.

“É preciso que os adultos mudem de comportamento, mas é preciso incutir na nova geração boas atitudes para a defesa do ambiente”, afirmou Ana Dias Lourenço.

Conforme a Primeira-dama, às mudanças climáticas, como a seca, as inundações e aquecimento global, resultam da acção do homem, por isso é preciso que se eduque as crianças, apontando a redução do uso do plástico, uso racional da água, da energia e a plantação de árvores.

Na ocasião, Ana Dias Lourenço mostrou-se satisfeita com o projecto de plantação de mangues em todo país, que teve início em 2017.

Durante a jornada de campo, a Primeira-dama e parceiros interagiram com a comunidade local, com destaque aos artesãos que exibiram os seus trabalhos.JJD/VM