Primeira-Dama da República participa na Academia Global anual

A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, participa de 10 a 13 deste mês na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos de América, na Segunda Edição da Academia Global de Primeiras-Damas.

De acordo com uma nota de imprensa a que a ANGOP teve acesso, o seminário, promovido pela Aliança Global de Primeiras-Damas em parceria com a Universidade da Columbia em Nova Iorque e com a organização da OFLAD vai reunir cerca de 50 Primeiras-Damas.

O encontro tem como objectivo reforçar o papel das Primeiras-Damas como catalisadoras de mudanças positivas e de transformação social, apoiando programas de desenvolvimento sustentável e de grande impacto nas áreas da saúde, educação, igualdade do gênero, económico e alterações climáticas.

Igualmente tem o propósito de reforçar a liderança nas questões de saúde num contexto de globalização, a interação com parceiros internacionais com vista à mobilização de recursos e o desenvolvimento de actividades de responsabilidade social dos seus gabinetes.

O programa integra a realização de uma mesa-redonda, em que as Primeiras-Damas partilharão experiências relacionadas com os desafios e oportunidades,

vivenciadas a nível nacional e nas comunidades dos seus países, concorrendo para um objectivo comum de reforçar a promoção da igualdade do género, o empoderamento das

mulheres e o desenvolvimento socioeconómico.

A Aliança Global das apoia, desde 2009, as Primeiras Damas e 150 líderes seniores dos EUA, América latina, África e Europa, nos seus esforços na promoção de mudanças positivas nas suas comunidades e em todo o mundo.

Para além das Primeiras-Damas, participam do evento conselheiros técnicos dos respectivos gabinetes.FMA/ART