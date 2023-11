Presidentes João Lourenço e Joe Bieden reúnem na Casa Branca

Segundo uma nota da Presidência Angolana, a visita vai ocorrer no quadro da celebração dos 30 anos de relações diplomáticas entre os dois Estados.

Durante o encontro, adianta, os dois Chefes de Estado vão privilegiar a cooperação bilateral em domínios como o comércio, investimento, clima e energia, e de modo muito particular o desenvolvimento do Corredor do Lobito que ligará Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia.

A Casa Branca, que também já confirmou o encontro, avança que esta reunião basear-se-á nos princípios da Cimeira de Líderes EUA-África, especificamente na forma como os Estados Unidos e as nações e povos africanos podem continuar a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios regionais e globais.

Relações Angola e EUA

Angola e os Estados Unidos da América estabeleceram relações diplomáticas formais em 1993.

Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos EUA na África Subsaariana devido, sobretudo, à exportação de petróleo. Os dois países cooperam em vários domínios, com realce para o comércio, as finanças, a energia, indústria transformadora, segurança, saúde e justiça.

As trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América atingiram, até Novembro de 2019, cerca de 1,4 mil milhões de dólares. VM