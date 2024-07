Presidente queniano propõe cortes orçamentais após protestos em todo o país contra o aumento de impostos

O presidente queniano, William Ruto, propôs cortes de gastos e empréstimos adicionais em medidas aproximadamente iguais para preencher um buraco orçamental de quase US$ 2,7 bilhões causado pela retirada de aumentos de impostos planeados em face de protestos em todo o país.

Ruto rejeitou o projeto de lei de finanças que continha os aumentos de impostos em resposta às manifestações em massa lideradas por jovens que criaram a maior crise da sua presidência de dois anos.

Pelo menos 39 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia e alguns manifestantes invadiram brevemente o parlamento na semana passada.

Ruto disse num discurso televisionado que pediria ao parlamento cortes de gastos totalizando 177 bilhões de xelins (US$ 1,39 bilhão) para o ano fiscal que começou este mês e que o governo aumentaria os empréstimos em cerca de 169 bilhões de xelins.

O presidente está preso entre as exigências de credores como o Fundo Monetário Internacional para cortar défices e uma população pressionada pelo aumento do custo de vida.

Analistas disseram que a retirada do projeto de lei provavelmente fará com que o Quénia não alcance as metas do seu programa com o FMI, embora o governo não tenha dívidas a vencer para as quais precise urgentemente de dinheiro.

O déficit orçamental do Quénia agora está projetado em 4,6% do produto interno bruto no ano fiscal de 2024/25, acima da estimativa anterior de 3,3%, disse Ruto.

As medidas de austeridade incluirão a dissolução de 47 empresas estatais, uma redução de 50% no número de conselheiros governamentais, a suspensão de viagens não essenciais de funcionários públicos e a remoção de linhas orçamentais para o presidente e os cônjuges do vice-presidente, disse ele.

“Acredito que essas mudanças colocarão o nosso país numa trajetória de transformação económica”, disse Ruto.

Ele também anunciou uma auditoria forense da dívida do país, que representa mais de 70% do produto interno bruto, e disse que anunciaria mudanças no governo em breve.

Após o discurso, Ruto organizou um fórum de áudio ao vivo no X com o objetivo de engajar os jovens. Ele enfrentou questionamentos severos sobre brutalidade política, corrupção e política económica.

Um ativista envolvido nos protestos, Osama Otero, questionou Ruto sobre supostos sequestros de manifestantes por agentes de segurança do Estado, dizendo que ele havia sido levado às 3 da manhã por homens à paisana, vendado e levado para uma casa para ser interrogado.

“Sr. Presidente, estamos num país terrorista?”, perguntou Otero.

Ruto, que havia negado anteriormente o envolvimento da polícia em dezenas de desaparecimentos relatados, pediu desculpas pelo tratamento sofrido por Otero e prometeu tomar medidas no seu caso.