Presidente da República reitera intenção de reforçar cooperação com Espanha

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou, esta segunda-feira, em Luanda, a intenção de continuar a implementar acções tendentes a estreitar cada vez mais as relações de amizade e de cooperação com o Reino de Espanha.

De acordo com uma nota de felicitações, pela investidura de Pedro Sanchez no cargo de Presidente do Governo de Espanha, João Lourenço espera que os esforços conjuntos produzam frutos palpáveis, mutuamente vantajosos e que correspondam aos interesses dois povos.

O Chefe de Estado angolano augura que nos próximos quatros anos, o novo Governo seja capaz de conduzir com êxito os destinos da Nação espanhola.

João Lourenço espera que seja o garante, nestes tempos de incertezas, o bem-estar dos cidadãos do Reino de Espanha, assim como a estabilidade e o progresso do país europeu.

A relação entre Angola e Espanha remonta desde o período pós-independência e é marcada por fortes laços de amizade e cooperação nos mais variados domínios, como por exemplo o das infra-estruturas eléctricas, ensino universitário, saúde, transportes, geologia, tratamento de águas, pesca, tecnologias de informação, turismo e indústria, entre outros.

A cooperação entre Angola e Espanha ganhou mais força no sector empresarial, com a presença de empresas espanholas em Angola, facto que levou os dois países a traçarem um novo quadro de prioridades estratégicas e dinamizar a relação de cooperação bilateral para atingir níveis cada vez mais vantajosos.

Dados disponíveis dão conta que o volume de importações de Angola a Espanha alcançaram 211.284.522,42 dólares em 2022. Já as exportações ficaram em cerca de 2.386.309.430,43 dólares, também no mesmo ano.VIC