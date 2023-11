Presidente da República quer maior massificação desportiva

Segundo o Chefe de Estado, é necessário a criação de espaços e quadras desportivas, com a contribuição de organizações da sociedade civil e da classe empresarial, no âmbito da responsabilidade social.

O Presidente intervinha na cerimónia de homenagem aos campeões do mundo Rui Andrade (automobilismo), e na modalide de ju-jitsu, Eliane Eaio e Osleny Thomas, assim como aos vice-campeões do mundo da mesma modalidade , Enelton Bombo, Ricardo Chimenes, Rui baltazar, Eric Rodrigo, Helder Kededy Manuel.

O Estadista referiu também ser imperioso se repensar e reorganizar o desporto escolar e universitário, com a organização de competições ao nível do município, provincial e nacional, para torná-los em viveiro do desporto federado.

Considerou também importante prestar maior atenção ao desporto federado e a necessidade de o tornar autossustentado.

O Presidente João Lourenço assegurou a contínua construção de infra-estruturas desportivas, como estádios e pavilhões multiusos para a prática de diferentes modalidades no mesmo espaço.

Lembrou que decorrem as obras de construção dos estádios do Huambo e do Uíge, assim como o centro de estágios para os praticantes de desporto paraolímpico para diferentes modalidade, com alojamentos e todo o equipamento necessário, na cidade de Caxito, Bengo, com data possível de entrega no próximo ano, que terá o nome do campeão José Saiovo.

Com a vitória do campeão mundial Rui Andrade, em desporto motorizado, disse, sente-se que o país carece de pistas de corridas para motos e um verdadeiro autódromo, de padrões internacionais, para que os jovens angolanos deixem de assistir corridas apenas na televisão e se interessem pela modalidade.

Conforme João Lourenço, não basta construir infra-estruturas desportivas sem encontrar o modelo certo para a sua gestão, manutenção e rentabilização, sob pena de sr continuar a assistir a sua degradação pela pouca e má utilização, muitas das quais com menos de 10 anos desde a construção.

“Angola e o angolanos se sentem muito orgulhosos por terem os campeões e bons filhos, porque os vossos feitos são um valioso contributo para a luta levada à cabo pela sociedade angolana para a educação da juventude, na formação da personalidade, pela defesa dos valores da ética, do civismo e do patriotismo.

O estadista lembrou que tal como antes da independência, período em que cidadãos como Barceló de Carvalho “Bonga” e Rui Mingas se destacaram nos desportos de alto rendimento, muitos jovens têm sabido dignificar o bom nome de Angola, conquistando importantes vitórias em campeonatos africanos, e em alguns casos, por mais de 10 anos consecutivos.

Por seu turno, a ministra da Juventude e Desportos, Palmira Barbosa, diz-se orgulhosa com a aposta do Executivo nos desportos, por contribuir para o desenvolvimento socioeconómico das famílias, de combate às más práticas e melhoria da qualidade de vida da população, em geral, e por se tornar um dos veículos da promoção da imagem no país, além-fronteiras.

Promete continuar o trabalho com as federações para melhorar as performances gerais nas diferentes modalidades e melhorar o racking do país.

Osleny Thomas, 21 anos, bi-campeã mundial paraolímpica de Ju-jitsu, nas temporadas 2022/2023, sente-se honrada pela homenagem.

Considerou generosa a homenagem, condenando o preconceito discriminatório de pessoas com deficiências físicas. A campeã exortou para uma maior atenção do Executivo na formação dos jovens para contribuírem melhor para o desenvolvimento nacional.

Eliane Caio, de 16 anos, também campeã de Ju-jitsu brasileiro, em 2022 e em 2023, apela a juventude a persistência e nunca desistir ante os desafios.

Ricardo Ximenes, vice-campeão mundial de Ju-jitsu, pela terceira vez consecutiva, propõe massificar ainda mais modalidade no seio das crianças e da juventude.

De 18 anos de idade, Eric Rodrigo, praticante de Ju-jitsu, na categoria azul-77 kg, e campeão africano e mundial, considerou gratificante trazer a bandeira para o país. Exortou os jovens a acreditar sempre nos seus sonhos.

Já Rui Andrade considerou importante ser o primeiro africano a vencer um campeonato do mundo de resistência, na classe LMP2, representando Angola condignamente.

Testemunharam a cerimónia ocorrida nos jardins da Cidade Alta, a cerimónia testemunhada por governantes, políticos, membros da sociedade civil, desportistas, federações desportivas, as equipas técnicas da selecções, entre outros.JSF/SC