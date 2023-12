Presidente da República no Dubai para a CPO28

Proveniente dos Estados Unidos da América, onde reuniu-se, na Casa Branca, com o seu homólogo Joe Biden, o Chefe de Estado recebeu, no Aeroporto Al Maktoum, cumprimentos do ministro das Relações Exteriores, Téte António, e de outras individualidades presentes.

Conforme a agenda, João Lourenço vai intervir no evento sábado.

No primeiro dia da reunião de Chefes de Estados e de Governo, dirigida pelo presidente da COP 28, Al Jaber, discursaram, entre outras personalidades, o secretário-geral da ONU, António Guterres, o Rei Charles, do Reino Unido, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, o primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, a presidente da Comunidade Europeia, Ursula von der Leyen, entre outras entidades.

A convite do xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos EAU, João Lourenço vai ainda manter alguns encontros de trabalho.

A COP 28 acontece de 30 de Novembro a 12 de Dezembro de 2023.

A COP 28 apresentará o primeiro Balanço Global de sempre, ou seja, uma avaliação abrangente do progresso em relação aos objectivos climáticos. VIC/SC/VM