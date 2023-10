Presidente da República empossa vice-governadores provinciais

O Presidente da República, João Lourenço, encorajou, os três novos vice-governadores, empossados esta segunda-feira, em Luanda, a contribuírem para a diversificação da economia nacional e desenvolvimento socioeconómico do país.

O incentivo foi feito quando conferia posse aos novos vice-governadores de Luanda, para o sector Económico, Jorge Miguêns Augusto, de Malanje, para o sector Político, Social e Económico, Franco Cazembe Mufinda, e do Namibe para sector Político, Social e Económico, Abel do Rosário Kapitango.

Ao se dirigir aos presentes, durante a cerimónia, no Palácio Presidencial, o Chefe Estado salientou a presença, entre os empossados, do ex-ministro da Saúde, Franco Cazembe Mufinda, como alguém que se destacou no combate à Covid-19.

Frisou que actualmente a luta já não é a Covid-19, mas pela diversificação da economia e pelo desenvolvimento da economia e social do país.

Nessa senda, fez votos aos recém-empossados no sentido de ajudarem os governadores a cumprirem com essa responsabilidade que é de todos.

Desejou sucessos no desempenho das novas funções que passam a exercer a partir de hoje. PA/VIC/ADR