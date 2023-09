Presidente da República constata obras do Terminal Oceânico da Barra do Dande

O Presidente da República, João Lourenço, constatou, esta segunda-feira, o andamento das obras do Terminal Oceânico da Barra do Dande (TOBD), na província do Bengo, que estão com um avanço físico geral na ordem de 63 por cento.

As obras do Terminal Oceânico da Barra do Dande, avaliadas em 642 milhões de dólares, têm o seu término previsto para o final de Julho de 2024.

O TOBD é uma obra estruturante para o sector petrolífero nacional com relevância estratégica para o país, dado o seu papel no reforço da segurança energética nacional.

Trata-se de um projecto que teve início em 2012, tendo em 2016, com um progresso na ordem de execução de 10 por cento, sido suspenso devido à conjuntura que fazia sentir na altura.

Com capacidade de armazenamento de 580 mil metros cúbicos de produtos refinados, o TOBD irá suprir as necessidades do país e, associado à capacidade já existente, vai, também, tornar o processo de recepção e distribuição de produtos refinados “mais seguro, eficiente e menos dispendioso”

A petrolífera angolana Sonangol formalizou a adjudicação da construção do TOBD à Odebrecht Engenharia e Construção Internacional (OECI) e assinou, em Luanda, os 3 contratos relativos a esta obra, em resultado do concurso público internacional.

A este concurso, dirigido a empresas interessadas nas obras de conclusão do projecto, apresentaram-se oito concorrentes, tendo sido vencedoras a OECI (construção), a DAR Angola (fiscalização da empreitada) e a SOAPRO (realização do estudo de impacto ambiental).

Além da construção do terminal, a empreitada inclui a conclusão do parque de armazenamento de produtos refinados e a construção da doca de atracação de navios.

A Sonangol sustenta que o Projecto da Barra do Dande é de interesse estratégico e nacional. Integra os objectivos definidos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 do Executivo, como principal plataforma para o armazenamento e recepção de produtos derivados de petróleo.

Trata-se de produtos derivados de petróleo para as reservas estratégicas, de segurança e operacionais do país, “para além de promover o Dande como um importante hub de armazenamento e comercialização de combustíveis na região”.

Para assegurar o cumprimento dos prazos definidos no contrato, 36 meses, a Sonangol solicitou à OECI que, em coordenação com a direcção do projecto, se instalasse e já no local do terminal oceânico, tendo como objectivo o arranque das actividades definidas no plano de trabalhos.

O projecto foi relançado a 01 de Dezembro de 2021 e conta actualmente com 2847 trabalhadores oriundos de todas as províncias do país.

O TOBD conta com uma mão-de-obra nacional de 96 por cento, 11 dos quais mulheres, 135 soldadores certificados, 115 licenciados dos quais 63 por cento são engenheiros. DC/AL