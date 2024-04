Presidente da Assembleia Nacional conversa com embaixadores da China e Noruega

A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu, esta quarta-feira, em Luanda, em separado, os embaixadores da China e da Noruega acreditados em Angola, com os quais abordou matérias de interesse comum.

Com o diplomata chinês, Zhang Bin, foi abordado o fortalecimento da cooperação em matérias regionais e internacionais e com o norueguês, Bjornar Dahl Hotvedt, a troca de experiência no domínio parlamentar.

No final da audiência, o embaixador chinês, Zhang Bin, disse que os dois países vão fortalecer a cooperação e o diálogo em matérias regionais e internacionais, no quadro dos esforços conjuntos para a defesa da paz, segurança e a promoção do desenvolvimento regional.

O diplomata disse haver a pretensão do reforço do intercâmbio de alto nível entre as duas instituições parlamentares e a cooperação entre as comissões especializadas e os grupos de amizade da Assembleia Nacional e da Assembleia Popular da China.

Frisou que durante o encontro passou-se também em revista a materialização dos consensos alcançados durante a visita de Estado do Presidente João Lourenço à República Popular da China.

Na ocasião, transmitiu os cumprimentos do presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular da China, Zhao Leji, à lider do parlamento angolano.

Angola e China estabeleceram relações diplomáticas no dia 12 de Janeiro de 1983, abrindo um novo capítulo na história da amizade tradicional entre os dois países.

Cooperação Angola e Noruega

Por seu lado, o embaixador da Noruega, que felicitou a organização, em Outubro de 2023, em Luanda, da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar (UIP), manifestou a necessidade da intensificação da troca de experiência entre delegações dos parlamentos dos dois países e a criação de grupos de amizade.

Relativamente à cooperação bilateral, deu conta da abertura, em breve, da embaixada de Angola na Noruega.

O diplomata acrescentou que o seu país tem interesse em continuar a fortalecer a cooperação no sector comercial, concretamente, na área petrolífera, e atrair empresas norueguesa para Angola fora do petróleo.

A cooperação bilateral entre ambos os países ganhou corpo principalmente nos domínios político-diplomático e económico e comercial.

No plano político, os dois Estadp estão ligados por 45 anos de relações diplomáticas, que datam dos primórdios da independência, alcançada a 11 de Novembro de 1975, o que colocou a Noruega entre os primeiros países do ocidente a reconhecer a soberania nacional de Angola. FMA/SC/ADR