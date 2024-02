Presidente angolano propõe diálogo directo entre Rwanda e RDC

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, propôs, esta sexta-feira, em Adis Abeba, diálogo directo entre os seus homólogos do Rwanda e da República Democrática do Congo (RDC), para pôr fim ao conflito entre que os dois países vizinhos.

João Lourenço falava na abertura da cimeira extraordinária sobre a situação na RDC, realizada por sua iniciativa para identificar medidas conducentes à retomada do processo de pacificação do leste deste país vizinho de Angola.

Na sua intervenção, esclareceu que decidiu convidar os chefes de Estado e de Governo africanos para este encontro “na tentativa de vermos se podemos colocar sobre os carris o processo de pacificação da RDC”.

Realçou que este processo esteve muito próximo de alcançar progressos, pelo menos em relação a uma das forças negativas que actuam na RDC, designadamente o M23, mas que, lamentavelmente, registou um grande retrocesso.

“Lamentavelmente, verificamos um grande retrocesso que levou à retomada das hostilidades com todas as consequências que daí advêm quer para as populações locais quer para a economia do país”, disse.

Diante dessa regressão, prosseguiu, há receios de que se possa atingir proporções perigosas que acabarão por afectar não só os dois países vizinhos mas toda uma vasta região, que abarca não só a Região dos Grandes Lagos mas também a da SADC, uma vez que a RDC também faz parte deste bloco regional.

“Este encontro é para vermos que passos podemos dar no sentido de renegociar um cessar-fogo entre as autoridades da RDC e o M23 e tentarmos levar ao diálogo directo, se possível, os chefes de Estado do Rwanda e da RDC”, insistiu.

Defendeu igualmente a necessidade de se envidar esforços para se melhorar as relações entre os povos irmãos RDC e do Rwanda. IZ/ADR