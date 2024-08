Preços do petróleo sob pressão apesar da incerteza geopolítica no Médio Oriente

Os preços do petróleo estão sob pressão devido às preocupações contínuas com a demanda, apesar dos riscos geopolíticos no Médio Oriente. Na quarta-feira o Brent voltou a descer a marca psicologicamente importante de US$ 80 o barril.

O petróleo desceu despois que um relatório do governo mostrou um aumento surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA, aumentado as preocupações de um excesso de oferta global no final do ano.

Os stocks de petróleo dos EUA aumentaram em 1,36 milhão de barris na semana passada, quebrando uma sequência de seis semanas de declínios. O número divergiu fortemente da estimativa de 5,2 milhões do American Petroleum Institute .

Enquanto isso, os dados de inflação dos EUA divulgados na quarta-feira estavam amplamente em linha com as expectativas, mantendo o Federal Reserve no caminho para reduzir as taxas de juros no mês que vem.

Os preços do petróleo passaram por uma semana volátil após uma forte alta na segunda-feira ter sido parcialmente refeita um dia depois. A Agência Internacional de Energia sinalizou um superávit global no quarto trimestre se a OPEP+ prosseguir com os planos de restaurar a produção em outubro. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo também reduziu as previsões para a demanda mundial neste ano e no próximo, citando revisões para baixo nas perspectivas da China.

Os traders algorítmicos voltaram a assumir posições pessimistas na quarta-feira, com o grupo de investidores agora com uma posição líquida vendida de 55% no Brent, em comparação com 27% no início do dia, de acordo com estimativas do Bridgeton Research Group.

Em outros lugares, permanecem os riscos de que um ataque retaliatório do Irão a Israel possa levar a um pico nos preços do petróleo. Os EUA disseram que a probabilidade de um ataque aumentou e que ele pode ocorrer já nesta semana, com os traders lutando por proteção nos mercados de opções .