Preços do cobalto e do lítio em queda, dois minerais essenciais para a transição energética

Os preços do cobalto caíram nos últimos dois anos e agora estão sendo negociados em torno de baixas de oito anos. É a mais recente queda numa longa história de ciclos de expansão e retração para o metal de bateria.

Assim como outros metais de bateria, como o lítio, o cobalto está sofrendo com um crescimento mais lento do que o esperado no setor de veículos elétricos ocidentais. Um vento contrário adicional vem de uma nova geração de baterias usando química de fosfato de ferro-lítio e zero cobalto.

Não é como se a procura tivesse parado de crescer. A Adamas Intelligence estima que cerca de 5.000 toneladas de cobalto tenham sido utilizadas nas vendas de veículos com energia nova em maio, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

O problema é que a oferta global está a aumentar muito mais rápido graças à expansão da capacidade na República Democrática do Congo e na Indonésia. O cobalto é extraído como um subproduto do cobre e do níquel, respetivamente, nesses dois países, o que significa que a sensibilidade a preços baixos é limitada.

O mercado está em excedente e deve permanecer assim pelos próximos dois anos, pelo menos, de acordo com o CEO da Glencore, Gary Nagle. A empresa, que foi ultrapassada no ano passado como a maior produtora do mundo pelo CMOC Group da China, desistiu de armazenar o metal para ajudar a sustentar os preços.

Por outro lado as dificuldades continuam para os produtores de lítio . Os preços do metal para baterias caíram 70% no último ano devido ao excesso de oferta e à demanda mais fraca do que o esperado do setor de veículos elétricos. A SQM do Chile, a segunda maior produtora do mundo, relatou uma queda maior do que o esperado de 63,2% em seu lucro trimestral. E o CEO Ricardo Ramos também não está otimista sobre as perspectivas de curto prazo.