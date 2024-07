Preços do café disparam nos mercados internacionais

Os consumidores globais de café que esperavam que o preço da sua dose diária parasse de aumentar em breve estão prestes a receber um amargo alerta: a situação está prestes a piorar ainda mais.

Tanto os grãos arábica de alta qualidade favorecidos por redes de café como a Starbucks Corp. quanto a variedade robusta, mais económica, tiveram os seus preços disparados, graças a grandes interrupções no fornecimento do Vietnam ao Brasil. Em toda a cadeia de fornecimento, os vendedores têm aumentado os preços e eliminado descontos para proteger as suas margens, e muitos alertam sobre mais aumentos à frente.

A JM Smucker Co., cujas marcas como Folgers e Café Bustelo dominam o mercado de café em casa dos EUA, aumentou os seus preços neste verão. A rede de restaurantes Pret A Manger cancelou a sua assinatura de café do Reino Unido que dava aos clientes até cinco bebidas por dia. A Variety Coffee Roasters na cidade de Nova York acaba de aumentar os seus preços de retalho em cerca de 5% em seu primeiro aumento em cinco anos, e outras cafeterias de esquina dizem que são as próximas.

Os preços dos grãos robusta, um favorito para café instantâneo, dispararam para o maior nível desde a década de 1970. Os grãos arábica de melhor qualidade no início deste mês estavam mais caros em mais de dois anos. Parte dessa alta está ligada ao mau tempo: as secas no Vietnam, potência do robusta , estão colocando o mundo no caminho para um quarto ano consecutivo de défice , enquanto o tempo seco no Brasil reduziu o tamanho de sua safra de arábica, pois as árvores danificadas produzem grãos menores.

Não é só o clima, no entanto, que está elevando os preços. A demanda emergente em mercados como a China promete manter os suprimentos apertados. Há também um reconhecimento crescente de que os comerciantes e torrefatores de café há muito tempo pagam mal aos agricultores, uma tendência que alguns compradores estão tentando reverter para tornar a indústria mais sustentável. Lucros maiores incentivam os produtores a continuar plantando café em vez de outras culturas e permitem que eles reinvistam para tornar suas árvores mais resistentes a doenças e riscos climáticos.

Foi o que aconteceu no mercado de cacau , que saltou para preços nunca antes vistos nesta primavera, com a produção a baixar após décadas de subinvestimento. Alguns comerciantes de commodities com falta de dinheiro foram até forçados a sair de suas posições de café em meio à pressão da alta dos futuros de cacau.

O que piora tudo é o fato de que os torrefatores que importam café para a Europa logo terão de provar que os grãos não foram cultivados em terras recentemente desmatadas. Poucos países estão totalmente preparados para cumprir com os requisitos do Regulamento de Desmatamento da União Europeia, o que significa que os suprimentos serão escassos.

Os compradores estão procurando mais cedo do que normalmente fariam e em maiores quantidades porque precisam levar esse café para a Europa agora, antes que a EUDR entre em vigor.