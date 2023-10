Preço do petróleo aumenta à medida que a crise no Médio Oriente se aprofunda e coloca o mercado no limite

O petróleo avançou à medida que as tensões geopolíticas aumentam no Médio Oriente, com os preços preparados para um segundo ganho semanal consecutivo.

O benchmark global Brent subiu acima de US$ 93 por barril esta manhã, enquanto o West Texas Intermediate se aproximou de US$ 91.

Os EUA estão a assistir a ataques intensificados de drones no Iraque e na Síria, disse o Pentágono, enquanto um destroyer americano interceptou mísseis de cruzeiro disparados contra Israel por rebeldes Houthi no Iémen. Além disso, espera-se que Israel lance uma invasão terrestre de Gaza depois de concentrar tropas na fronteira.

O petróleo foi impulsionado pela crise, que foi desencadeada pelo ataque de 7 de Outubro a Israel pelo Hamas. Há preocupações de que o conflito se alastre a outros estados, incluindo o Irão, e possa até atrair potencialmente os EUA, que reforçaram substancialmente a sua presença militar no Médio Oriente. A região fornece cerca de um terço do petróleo bruto mundial.

“O prémio de risco do petróleo disparou novamente”, disse Vandana Hari , fundadora da consultora Vanda Insights, citando os últimos incidentes, incluindo os mísseis do Iémen. “Enquanto as tensões Israel-Hamas permanecerem elevadas, o petróleo continuará suscetível a novos picos em caso de sinais de escalada.”

O presidente dos EUA, Joe Biden, visitou brevemente a região no meio da semana para oferecer o seu apoio a Israel e, ao mesmo tempo, defender a contenção do conflito. No entanto, uma reunião planeada com líderes árabes foi cancelada, na sequência de uma explosão mortal num hospital na Faixa de Gaza.

Os preços do petróleo foram apoiados esta semana pelas notícias sobre os estoques. Embora os dados mostrassem que os stocks comerciais no principal centro de Cushing, Oklahoma , caíram para o nível mais baixo desde 2014, o departamento de energia dos EUA disse que pretendia comprar até 6 milhões de barris para a Reserva Estratégica de Petróleo .

A China também começa a mostrar sinais de recuperação económica, criando mais pressão no mercado petrolífero do lado da procura.