Preço do diesel sob pressão devido à falta de capacidade de produção mundial

As refinarias de petróleo de todo o mundo estão a lutar para produzir o suficiente do combustível que alimenta vastas áreas da economia global.

No noroeste da Europa, os futuros de referência do diesel ultrapassaram os 1.000 dólares por tonelada, sendo negociados no máximo sazonal dos últimos 10 anos. Em Nova Iorque, o combustível está no seu nível mais caro em três décadas, e a história é semelhante na Ásia.

Os combustíveis do tipo diesel não são usados apenas por motoristas de caminhões e carros. Eles também são consumidos na agricultura, construção e manufatura, em trens e navios, e até mesmo no aquecimento. O mundo pode estar a tentar abandonar o petróleo, mas os preços do petróleo ainda são importantes.

O combustível caro normalmente estimula as refinarias a produzir mais, aumentando a oferta e, em última análise, reduzindo os preços. Mas este ano, uma série de fatores tornaram isso difícil.

Um verão sufocante no Hemisfério Norte levou a cortes no processamento de petróleo. Entretanto, algumas grandes novas refinarias demoraram a arrancar. Muitas fábricas também fecharam, com 3,9 milhões de barris por dia fechados nos últimos anos, mostram dados da Agência Internacional de Energia.

Para complicar ainda mais a situação, a menor disponibilidade de alguns tipos de petróleo bruto – graças aos cortes dos membros da OPEP+, incluindo a Arábia Saudita e a Rússia – levou as refinarias a processar barris alternativos que produzem menos produtos do tipo diesel. Também tem havido um foco na produção de combustível de aviação para atender à demanda do verão – consumindo a produção de diesel.

Espera-se que o rendimento do diesel no próximo trimestre caia 1,5% em relação ao ano anterior, de acordo com a consultora Wood Mackenzie Ltd. Isso representa uma perda colossal de 1,2 milhão de barris por dia – embora a oferta líquida diminua apenas em 400.000 por dia porque as refinarias também processarão mais bruto.

Nem tudo é desgraça e tristeza. As fábricas no Médio Oriente, juntamente com a enorme instalação de Dangote na Nigéria, deverão aumentar gradualmente. O final da temporada de manutenção das refinarias também fará com que as operações ganhem ritmo em muitos locais.

Do lado da procura, o panorama do gasóleo é relativamente fraco, o que torna os preços arregalados ainda mais surpreendentes. O consumo deverá crescer apenas cerca de 0,4% este ano, segundo a AIE.

Se esse lado da equação receber um abalo inesperado, há uma boa probabilidade de os preços subirem ainda mais.