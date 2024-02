PR recebe antigo Chefe de Estado da Nigéria

O Presidente da República, João Lourenço, concedeu esta segunda-feira, em Luanda, uma audiência ao antigo Chefe de Estado da Nigéria, Olusegun Ob​asanjo.

Olusegun Obasanjo desembarcou domingo na capital ​angolana, na qualidade de Grande Patrono do Conselho Empresarial Angola- Nigéria.

A agenda do ex-Presidente Olusegun Obasanjo é extensiva ​a um encontro com o ​presidente do Fundo Soberano de Angola (FSDEA), Armando Manuel, e uma visita ao Aeroporto Internacional António Agostinho Neto ​(AIAAN​).

Em Novembro último, à margem da III Bienal de Luanda, os dois reuniram-se e destacaram o desejo de Angola de maior presença da Nigéria na economia angolana.

​Já em Outubro de 2023 e Fevereiro de 2024, o Conselho Empresarial Angola-Nigéria realizou dois Fóruns de Negócios​, em Abuja e Lagos, onde empresários nigerianos mostraram-se disponíveis em promover a cooperação comercial e relançar ​as bases sustentáveis de fortalecimento dos laços económicos.

O Conselho Empresarial Angola-Nigéria, foi constituído a 19 de Outubro último, em Abuja​, e é presidido pela empresária nigeriana Fifi Ejindu e tem como vice-presidentes os empresários angolanos António Henriques da Silva e Bento dos Santos. VIC