PR felicita RDC pelo 64.º aniversário da independência

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou esta segunda-feira o povo e o governo congolês pela celebração do 64.º aniversário da Independência da República Democrática do Congo (RDC), assinalada este domingo, 30 de Junho.

De acordo com os Serviços de Imprensa da Presidência da República, numa missiva enviada ao seu homólogo, Félix Tshisekedi, o Chefe de Estado expressou reconhecimento “pelos esforços empreendidos pelos filhos desta nação, que colocaram todo o seu empenho e tenacidade para a conquista da independência”.

Exprimiu o desejo de que, em conjunto e com o apoio dos países irmãos e de outros parceiros internacionais, se possa dar sequência a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, visando a conquista das grandes aspirações do povo congolês à paz, à concórdia, ao progresso e ao bem-estar de todos os cidadãos.

Reafirmou a disponibilidade de Angola em trabalhar de forma coordenada com a RDC, quer no âmbito bilateral e regional, no sentido da intensificação de acções que levem à concretização dos objectivos da estabilidade nacional e regional, e de projectos de interesse mútuo.

RDC tornou-se independente do Reino da Bélgica em 30 de Junho de 1960.

Membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), faz fronteira a norte com a República Centro Africana (RCA) e Sudão do Sul, a leste com Uganda, Rwanda, Burundi e Tanzânia e Zâmbia, e a sul com a Zâmbia Angola, e a oeste com o Oceano Atlântico e Angola. VIC