PR felicita Ghana por mais um aniversário

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou o Governo e o povo do Ghana pela celebração, está quarta-feira, dos 67 anos da sua Independência nacional.

Em mensagem, enviada ao Presidente da República do Ghana, Nana Akufo Addo, o Chefe de Estado angolano manifesta o interesse de Angola no reforço das relações bilaterais e no aprofundamento “de uma cooperação frutífera em todos os sectores onde os dois países possuem potencialidades” que possam ser exploradas.

De recordar que os dois paises assinaram, recentemente, seis instrumentos jurídicos para dar um novo impulso às relações bilaterais e reforçar a cooperação nos mais variados domínios de interesse comum.

A assinatura dos referidos acordos aconteceu no âmbito da 6.ª Sessão da Comissão de Cooperação Bilateral Angola-Ghana, em Luanda. VIC