PR felicita António Costa pela eleição à liderança do Conselho Europeu

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, enviou esta sexta-feira, uma mensagem de felicitações ao ex-primeiro-ministro de Portugal, António Costa, pela sua eleição ao cargo de presidente do Conselho Europeu para um mandato de cinco anos.

De acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente da República, na mensagem o estadista refere ter recebido com “grande simpatia a sua nomeação para o cargo de presidente do Conselho Europeu”.

Por este motivo, acrescenta, “tenho a honra de felicitar vossa excelência pelo alto cargo de que foi investido, com a expectativa de que sob sua liderança, a de um destacado político da comunidade lusófona, a República de Angola desenvolverá relações bastante frutuosas e amigáveis com a União Europeia”.

Manifesta igualmente a “expectativa de que a cooperação entre Angola e a União Europeia se intensificará com vantagens mútuas tangíveis”.

“Queira aceitar a expressão dos meus melhores votos de muito sucesso e de um bom desempenho das suas novas funções”, concluiu. SC