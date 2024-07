PR exprime solidariedade para com as vítimas de acidente no Bié

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou esta terça-feira sentimentos de pesar pela morte de quinze pessoas em um acidente de viação ocorrido no município do Cuíto, província do Bié.

“Pela trágica ocorrência de trânsito hoje na província do Bié, que causou um número elevado de sinistrados, entre mortos e feridos, transmito profundas condolências aos familiares dos falecidos e exprimo votos de rápida recuperação a todos os que recebem cuidados médicos”, exprimiu o Chefe de Estado em nota de condolências tornada pública.

O Presidente refere ainda que a autoridades competentes continuarão a prestar toda a atenção às vítimas do lamentável acidente de viação que enlutou numerosas famílias.

O acidente, que causou ainda 30 feridos, ocorreu após o capotamento de um moto-taxista próximo ao rio Cuito, na comuna do Cunje, que resultou na morte de uma criança.

Enquanto as pessoas se dirigiam para prestar ajuda aos envolvidos, um camião desgovernado surgiu e acabou por atropelar várias pessoas. Seis morreram no local e as restantes no hospital Dr. Walter Strangway, onde se encontra o resto dos feridos.

Em declarações à ANGOP, a directora de enfermagem desta unidade sanitária, Elizeth Vicente, salientou ser ainda reservado o estado clínico dos enfermos.

Por sua vez, o administrador municipal do Cuito, Abel Guerra Paulo, assegurou que as autoridades locais, em parceria com outras instituições, estão a mobilizar meios diversos, para apoio às famílias enlutadas. ART