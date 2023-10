PR destaca cooperação bilateral Angola/Botswana

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou, este sábado, o interesse de Angola continuar a trabalhar de forma coordenada para ampliar e aprofundar a cooperação com o Botswana, para a concretização de projectos comuns, quer a nível bilateral, como no plano da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Numa mensagem enviada ao seu homólogo e ao povo do Botswana, a que a ANGOP teve acesso, no quadro da celebração do 57º aniversário da independência nacional deste país, o estadista angolano destaca o contributo deste país para o desenvolvimento da região.

“Satisfaz-me constatar, nesta data memorável, o importante contributo do Botswana para o desenvolvimento da nossa região e o papel que o vosso povo, sob a liderança de vossa excelência, tem desempenhado para a consolidação do processo de desenvolvimento do Botswana e da exemplar democracia que vigora no vosso país”, lê-se na mensagem.

De recordar que, durante a visita de Estado ao Botswana, em Julho do ano em curso, o estadista angolano afirmou, na altura, que Angola vai contar com a experiência do Botswana na produção, transformação e comercialização de diamantes.

Em conferência de imprensa conjunta dos dois Chefes de Estado, João Lourenço havia destacado as reformas implementadas no sector dos diamantes naquele país da África Austral.

Por seu turno, o Presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, considerou, na altura, como “histórica” a visita de Estado efectuada ao país pelo seu homólogo angolano, João Lourenço.

Mokgweetsi Masisi sublinhou o facto de a visita de Estado do Presidente Lourenço ter ocorrido numa altura em que Angola se prepara para acolher a próxima cimeira ordinária da SADC e assumir a presidência desta organização regional sediada na capital tswanesa, Gaborone.

Durante a visita, os dois países decidiram institucionalizar encontros regulares sobre a revitalização da cooperação bilateral com a monitorização e execução dos compromissos assumidos, manter regularmente consultas político-dioplomáticas e de cooperação bilateral e multilateral.

Os dois países concordaram, ainda, em acelerar as negociações dos acordos e memorandos de entendimento pendentes, incluindo o Acordo Bilateral de Serviços Aéreos (ABSA), para permitir a ligação directa entre Luanda e Gaborone, bem como reforçar a cooperação e explorar as vantagens comparativas e competitivas nas áreas político-diplomática, dos petróleos e derivados, da energia e águas e da agricultura e pecuária, nos sectores diamantífero, turístico e ambiente.