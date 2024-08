PR confirma reunião em Luanda sobre paz para RDC/Rwanda

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, realçou, esta sexta-feira, a realização, em Luanda, a 20 de Agosto corrente, de uma nova reunião ministerial sobre a última proposta de paz entre a República Democrática do Congo (RDC) e o Rwanda.

João Lourenço discursava na cimeira da Troika do Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC, decorrida na capital zimbabweana, na presença do seu homólogo da RDC, Félix Tshisekedi.

Explicou que o próximo encontro ministerial vai discutir e negociar os termos da nova proposta de acordo de paz, a ser assinado na presença dos três chefes de Estado, designadamente de Angola, RDC e Rwanda.

Segundo o estadista angolano, esse entendimento resultou das últimas acções desenvolvidas no âmbito dos esforços de pacificação do Leste da RDC que culminaram na sua deslocação para conversar com os seus homólogos Paul Kagame e Félix Tshisekedi, respectivamente, em Kigali e em Kinshasa, nos dias 11 e 12 deste mês.

João Lourenço indicou que, na conversa que manteve com os dois chefes de Estado, percebeu haver “uma grande vontade política na resolução do conflito pela via negocial”, o que favoreceu o agendamento da reunião de 20 de Agosto.

Recordou que, antes dessa iniciativa, uma primeira reunião ministerial entre a RDC e o Rwanda teve lugar, a 21 de Março de 2024, em Luanda, quando as partes priorizaram, entre outros aspectos, a cessação das hostilidades e um cessar-fogo, seguido de um processo de desengajamento das forças.

O encontro acordou ainda na necessidade da elaboração de um Plano de Neutralização das Forças Democráticas de Libertação do Rwanda (FDLR) e da adopção de medidas de reforço da confiança entre as duas partes, disse.

Na segunda reunião ministerial, prosseguiu, a RDC e o Rwanda acordaram, a 30 de Julho de 2024, em Luanda, na entrada em vigor de um cessar-fogo, a partir de 04 de Agosto de 2024.

Foi igualmente estabelecido um acordo sobre a necessidade imperiosa de se implementar o Plano de Neutralização das FDLR, o desengajamento das forças e o reforço do Mecanismo de Verificação Ad-hoc com a integração de peritos de Inteligência dos três países com a possibilidade de se associar outros intervenientes.

Na sequência dessas decisões, disse, os peritos de Inteligência reuniram-se, em Luanda, nos dias 07 e 08 do mês em curso e desenvolveram, conjuntamente, o Plano Harmonizado sobre a Neutralização das FDLR.

Registou-se, todavia, um impasse na elaboração do Plano de Desengajamento das Forças no Teatro Operacional, lamentou.

“Esta situação está no centro das nossas atenções e, por isso, vamos continuar a trabalhar com as duas partes na busca de um entendimento sobre o desengajamento das forças”, concluiu.

O Presidente João Lourenço está, em Harare, desde o início da tarde desta sexta-feira, para participar na 44.ª cimeira ordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a realizar este sábado, na capital zimbabweana. IZ