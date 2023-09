PR aponta reformas do sistema da ONU

O Presidente da República, João Lourenço, apontou em Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA), a necessidade de reformas do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial do Conselho de Segurança, para a preservação da paz e estabilidade mundiais.

O Chefe de Estado, que discursava no Debate Geral da 78ª sessão da Assembleia da organização, disse ser imperioso que essas mudanças tenham em conta o consenso de Ezulwini e a Declaração de Sirte, documentos que estabelecem a necessidade de atribuição à África de assentos como membros permanentes no Conselho de Segurança, com todos os privilégios inerentes à categoria.

Conforme João Lourenço, Angola defende a revisão da representatividade das diferentes regiões do mundo, tendo em conta a promoção, o respeito e observância dos valores estabelecidos nestes documentos para corrigir a perigosa trajectória que o mundo tomou após a queda do muro de Berlim.

Referiu-se à necessidade da defesa dos princípios da Carta das Nações e do Direito Internacional nas relações entre os Estados. Sobre os problemas contemporâneos das relações internacionais, destacou a importância de se avaliar com objectividade a natureza e a origem dos conflitos e as perspectivas da sua solução, sempre no respeito às normas universais que regem as relações entre os Estados.