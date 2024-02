PR admite estagnação na cooperação com República Checa

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, afirmou, esta quarta-feira, em Praga, que o potencial do desenvolvimento das relações entre Angola e a República Checa é bastante grande, mas razões de vária ordem impediram a sua total exploração.

João Lourenço falava durante um jantar de gala, oferecido pelo seu homólogo checo, Petra Pavel, por ocasião da visita oficial que efectua à República Checa.

“O objectivo da nossa visita é o de reforçar os tradicionais laços de cooperação e de amizade entre os nossos dois Estados, o potencial do desenvolvimento das nossas relações é bastante grande, mas por razões de vária ordem não temos sido capazes de explorar ao máximo”, disse.

O estadista angolano manifestou, em todos os encontros que manteve com as autoridades locais, o interesse de reverter esta situação e daqui para frente tirar o máximo proveito do incremento da cooperação.

Do lado checo, João Lourenço disse ter encontrado grande abertura e um interesse recíproco no sentido do desenvolvimento dos laços de amizade e cooperação para o benefício de ambos os países.

Participaram do jantar as primeiras-damas de Angola e da República Checa, as comitivas que acompanham os dois Chefes de Estado e vários convidados.

Em Praga desde terça-feira, o Presidente de Angola testemunhou a assinatura de um Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas, que prevê reforçar a cooperação bilateral, iniciada em 1993.

Ainda no primeiro dia de visita, o Chefe de Estado, João Lourenço, foi recebido no Palácio de Praga, com honras militares, pelo homólogo da República Checa, Petra Pavel, com quem manteve um encontro privado, em seguida deslocou-se ao Senado e à Câmara dos Deputados e manteve, também, um encontro com o Primeiro-Ministro checo, Petr Fiala.

João Lourenço deixa a cidade de Praga ainda hoje, quinta-feira, 22 de Fevereiro.

A República Checa é um país da Europa Central cuja capital é a cidade de Praga, principal destino turístico do país, com uma população com mais de 10,7 milhões de habitantes, adoptou a economia de mercado, centrada no comércio e na indústria, baseada no comércio internacional e na indústria automobilística.

As relações político-diplomáticas entre Angola e a República Checa datam do período da guerra-fria, antes do desmembramento da República Eslovaca, ambas formavam a então Checoslováquia, desintegrada a 01 de Janeiro 1993, quando fazia parte do bloco socialista Sovietico. MR/VC