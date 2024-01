Por que a confusão cambial da Nigéria é tão difícil de resolver

A política cambial da Nigéria tem sido tão clara como o petróleo bruto que sustenta a maior economia de África. As empresas e os investidores tiveram de enfrentar múltiplas taxas de câmbio, declarações contraditórias de funcionários e diferenças de opinião entre o banco central e o ministério das finanças sobre a forma como a naira deveria ser gerida. O Presidente Bola Tinubu , que assumiu o cargo em Maio de 2023, prometeu reformar o regime monetário com vista a atrair mais investimento, mas o processo tem sido acidentado. O valor da naira despencou e continua a ser negociada com desconto no mercado paralelo porque os dólares são escassos.

1. Por que foram introduzidas taxas de câmbio múltiplas?

A Nigéria é o maior produtor de petróleo de África, responsável por mais de 90% das receitas em divisas. A queda dos preços do petróleo a partir de 2014 causou um aperto económico. Em vez de desvalorizar a naira, o banco central optou em 2017 por implementar uma taxa para as transacções governamentais, indexada ao dólar americano, e uma taxa mais fraca, determinada pelo mercado, para investidores e exportadores, conhecida como Nafex. Outras taxas foram instituídas para viajantes e pequenas e médias empresas. O sistema visava melhorar a liquidez e encorajar a entrada de dólares, mas não conseguiu concretizar. Um mercado paralelo de moeda que avaliava a naira abaixo da taxa oficial surgiu para satisfazer a procura reprimida por dólares.

2. Por que o sistema era tão problemático?

A rede de taxas de câmbio variáveis deu origem a confusão e incerteza e dificultou a orçamentação e o planeamento por parte do governo e das empresas. Também deu origem a uma especulação monetária generalizada, uma prática que Tinubu disse ter tornado um punhado de pessoas “ muito ricas , simplesmente transferindo dinheiro de uma mão para outra”. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial juntaram-se aos investidores no apelo a uma revisão.

3. Que mudanças foram feitas?

Em Junho de 2023, o banco central anunciou que a naira seria negociada livremente até encontrar um novo nível relacionado com o mercado. No entanto, as autoridades não deixaram realmente a moeda ir e tentaram limitar a sua depreciação. Como resultado, o suposto float acabou por não ser nada mais do que uma desvalorização pontual. O banco central também manteve uma taxa de câmbio oficial à qual fornecia dólares a alguns clientes. Isso significou que o sistema de taxas múltiplas que as reformas pretendiam eliminar continuou na prática e o mercado paralelo continuou a prosperar. Em janeiro, o banco central permitiu outra desvalorização de mais de 30% depois que o câmbio mudou a metodologia que utiliza para definir a taxa oficial. Isso levou a naira a um mínimo histórico e mais perto da taxa do mercado paralelo.

4. O que foi feito para melhorar a transparência?

No mercado oficial, os decisores políticos permitiram que a moeda fosse negociada em bandas mais amplas, enquanto procuravam aumentar o seu valor através da venda de notas de naira de operações de mercado aberto e de curto prazo, com rendimentos atrativos. O órgão de fiscalização de crimes financeiros permitiu que comerciantes licenciados publicassem on-line suas taxas de câmbio naira-dólar. O objetivo é aumentar a concorrência e a descoberta de preços no mercado e combater o comércio informal, de acordo com Aminu Gwadabe, presidente da Associação de Operadores de Casas de Câmbio da Nigéria. A liderança anterior do banco central procurou controlar as casas de câmbio e limitar a visibilidade do mercado paralelo para reforçar a taxa oficial – uma abordagem que saiu pela culatra. Numa circular de Janeiro, o banco central afirmou estar ciente de que os comerciantes comunicavam “informações imprecisas e enganosas”, incluindo a subnotificação dos preços das transacções, o que afectava a taxa de câmbio. Alertou que tais ações equivaliam a manipulação de mercado, o que não seria tolerado.

5. Quais são as perspectivas para a naira?

O Governador Olayemi Cardoso , antigo presidente das operações nigerianas do Citigroup Inc. que foi nomeado para o cargo em Setembro de 2023, sinalizou que o banco adoptará uma abordagem muito mais ortodoxa do que a que fez sob o seu antecessor Godwin Emefiele . (Emefiele foi suspenso por Tinubu e depois preso sob uma série de acusações, incluindo fraude. O seu julgamento continua e ele nega qualquer irregularidade). Cardoso disse que o banco irá agora concentrar-se em alcançar a estabilidade monetária e de preços e em estabilizar a naira. Pretende utilizar metas de inflação – em vez de tentar controlar a oferta monetária – para atingir esses objectivos. A taxa de inflação anual atingiu 28,9% no final de 2023, um máximo de quase três décadas, devido em grande parte à queda da naira e ao fim dos subsídios aos combustíveis. O comité de política monetária do banco deverá reunir-se no final de Fevereiro, pela primeira vez em sete meses, e prevê-se um aumento acentuado nos custos dos empréstimos. Cardoso espera que a inflação modere em 2024 e considera a naira subvalorizada.

6. O que tudo isto significa para o investimento na Nigéria?

As reformas de Tinubu foram inicialmente bem recebidas , mas um influxo de capital não se materializou, com muitos investidores estrangeiros sentados à margem até se tornar evidente que a moeda se estabilizou e que podem obter retornos suficientes sobre os activos nigerianos para compensar os muitos riscos. A farmacêutica GSK Plc e a empresa de bens de consumo Procter & Gamble Co. estão entre as que saíram do país, uma vez que a escassez de moeda forte tornou cada vez mais difícil para os importadores trazerem mercadorias. Os líderes empresariais locais manifestaram preocupação com o facto de um aumento repentino nas taxas de juro destinado a defender a naira poder sufocar o crescimento.