Polígono do Sanguengue gera mais de 200 empregos no Huambo

Implantado numa área de aproximadamente nove mil e 600 hectares, no município do Cachiungo, província do Huambo, o projecto de reflorestamento do Polígono de Sanguengue gerou 215 novos empregos na região, essencialmente para a juventude, desde Abril de 2021.

O objectivo é atingir 500 empregos, estando prevista, numa primeira fase, a criação de 100, até 2025, altura do arranque da exploração do espaço de forma industrial, segundo o director da empresa gestora do polígono “Reform Reflorestamento”, Duarte Gomes,

Localizada a 42 quilómetros do centro de Cachiungo, a floresta foi um dos locais visitados pela Vice-Presidente da República, durante os três dias de trabalho que efectuou à província do Huambo, no quadro do acompanhamento aos sectores da Educação, Ensino Superior e Ambiente.

Na ocasião, a dirigente deixou as suas “impressões digitais” ao plantar duas mudas de eucalipto.

Referiu que o projecto pode constituir, nas áreas degradadas, os sumidouros de carbono, a fim de contrariar os efeitos da seca.

De igual modo, para influenciar a nível dos compromissos, no âmbito da convenção quadro para as alterações climáticas, a negociação para o acesso aos financiamentos do Fundo Global, ligado ao clima.

Implantação

De acordo com seu director, o projecto prevê para um período de dez anos a implantação total dos cerca de nove mil e 600 hectares.

Actualmente, o poligno tem cinco mil e 300 hectares de floresta remanescente degradada de eucaliptos, e mais de três mil hectares de áreas a reflorestar.

No ano transacto foram plantados 80 hectares de eucaliptos, ao passo que para a nova campanha plantil, iniciada recentemente, está prevista a plantação de 250 hectares, essencialmente de mogno africano, eucaliptos, e cedro australiano.

Preocupação

Duarte Gomes mostrou-se, por outro lado, preocupado com as queimadas anárquicas no perímetro da floresta.

Fez saber que no passado, antes da gestão da Reform Reflorestamento, praticava-se ali o garimpo florestal, mas, de um tempo a esta parte, cidadãos não identificados optam pela acção criminosa de queimada. VC/VIC