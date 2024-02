Polícia detém grupo acusado de assalto à mão armada na via pública

Um grupo de supostos marginais, composto por três cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 23 e 32 anos, foi detido quarta-feira (28), no município de Cacuso, sob acusação de assalto à mão armada nos bairros periféricos da circunscrição.

Os implicados foram detidos em flagrante delito na via pública, tendo com os mesmos sido apreendida uma pistola do tipo Gericho, oito munições e um telemóvel.

Durante a apresentação dos acusados, o comandante municipal da Polícia Nacional em Cacuso, Guerito Tomás, fez saber que a detenção resultou de uma micro-operação dos efectivos do órgão, na sequência de uma denúncia anónima.

O oficial garantiu o contínuo engajamento da Polícia Nacional nas tarefas que visam a manutenção da estabilidade e segurança pública.

Dados do Comando Provincial da Polícia Nacional em Malanje dão conta da apreensão, no ano transacto, de 132 armas de fogo de diversos calibres em posse de marginais, no âmbito da estratégia de redução dos crimes violentos e garantia da segurança pública na região. ACC/NC