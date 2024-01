PGR reconhece impacto negativo do contrabando de combustível na economia do país

A afirmação foi do Procurador-Geral da República, Hélder Pitta Gróz, que falava esta segunda-feira à imprensa, após constatar, no posto fronteiriço do Nkanga Nguvo, comuna do Luvo, município de Mbanza Kongo, os mecanismos que os contrabandistas utilizam para efectivar a sua acção.

Para se inverter o quadro, o magistrado do Ministério Público defendeu o engajamento de toda a sociedade no combate a este mal, por entender que a população tem o dever de auxiliar as autoridades na efectivação das medidas para travar o fenómeno.

De acordo com o titular da PGR em Angola, fenómeno idêntico acontece, também, com os medicamentos e produtos da cesta básica que são adquiridos pelo Executivo para atender as necessidades internas, mas que são reexportados para a RDC.

Explicou que a sua deslocação ao Zaire tem por objectivo constatar no terreno os mecanismos utilizados para a operacionalização do contrabando de combustível e outros produtos impedidos de serem reexportados.

“Estamos aqui com a intenção de vermos a situação da província, principalmente, das fronteiras, o que se passa com o combustível, medicamentos e os produtos da cesta básica que constantemente saem do país para a RDC”, sublinhou.

A delegação da PGR, acompanhada do governador provincial, Adriano Mendes de Carvalho, constatou, também, o posto fronteiriço e aduaneiro do Luvo com a RDC, que dista a 60 quilómetros a Norte da cidade de Mbanza Kongo.

A visita de 48 horas ao Zaire reserva, também, encontros com alguns órgãos que intervêm na administração da justiça na região. DA/PMV/JL