Petróleo sobe 3% com cortes na produção da Líbia e preocupações com o conflito no Médio Oriente

Os preços do petróleo fecharam em alta de 3% na segunda-feira, com cortes na produção na Líbia aumentando as preocupações com o fornecimento decorrentes de relatos de conflito crescente no Oriente Médio, segundo a Reuters.

O petróleo Brent, a referência internacional, fechou a US$ 81,19 o barril, enquanto a referência WTI do petróleo dos EUA fechou a US$ 77,42 o barril.

Ambos os índices de referência já tinham ganho mais de 2% na sexta-feira.

“A compra de curto prazo parece justificada”, disse Dennis Kissler, vice-presidente sénior de negociação da BOK Financial, citando tensões no Oriente Médio, interrupções na produção da Líbia e stocks fracos de petróleo em Cushing, Oklahoma, o principal centro de armazenamento dos EUA.

A produção de petróleo da Líbia foi de cerca de 1,18 milhão de barris por dia em julho, de acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, citando fontes secundárias.

“O maior risco para o mercado de petróleo é provavelmente uma queda adicional na produção de petróleo da Líbia devido às tensões políticas no país, com o risco de que a produção caia dos níveis atuais de 1 milhão de barris por dia para zero”, disse o analista Giovanni Staunovo, do banco suíço UBS.

Um ataque de mísseis há muito esperado pelo movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão, parece ter sido amplamente frustrado por ataques preventivos israelitas no sul do Líbano.

Entretanto, os EUA continuam a considerar que a ameaça de um ataque contra Israel por parte do Irão e dos seus grupos aliados ainda existe, disse o Pentágono na segunda-feira.

Enquanto isso, os stocks de petróleo bruto em Cushing, o ponto de precificação dos futuros do petróleo bruto dos EUA, caíram para mínimos de seis meses.

Os stocks de petróleo bruto dos EUA deveriam ter caído em cerca de 3 milhões de barris na semana passada, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Os investidores continuam cautelosos quanto às ações da OPEP e seus aliados, ou OPEP+, que tem planos de aumentar a produção ainda este ano.

Do lado da demanda, sinais crescentes de crescimento fraco e riscos emergentes para o mercado de trabalho ofuscaram uma reunião de formuladores de políticas globais na conferência anual do Federal Reserve dos EUA em Jackson Hole, destacando a mudança na trajetória da política monetária, já que os bancos centrais dos EUA e da Europa estão de olho em cortes nas taxas de juros.

No entanto, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse na segunda-feira que era difícil imaginar que algo pudesse atrapalhar um corte na taxa de setembro da faixa atual de 5,25%-5,50%.