Petróleo oscila no meio de relatos contraditórios de uma pausa na guerra entre Israel e Hamas e o excesso de oferta

Os futuros do petróleo oscilaram acentuadamente à medida que os traders avaliavam relatórios contraditórios sobre o progresso de um acordo para interromper a guerra entre Israel e o Hamas e libertar os reféns.

A Al Jazeera informou que Israel concordou com um cessar-fogo, mas posteriormente apagou a publicação e agora diz que o Hamas recebeu a proposta “numa atmosfera positiva”. A Bloomberg, por sua vez, informou que as negociações estavam nos estágios iniciais e não se espera um avanço nos próximos dias.

O WTI, índice de referência dos Estados Unidos, para entrega em março caiu 2,36, para US$ 73,70 o barril, na quinta-feira, às 21h em Londres. O Brent, índice de referência internacional, com vencimento em abril caiu 2,06%, para US$ 78,89 o barril.

As repercussões da guerra em Israel e o Hamas, sobretudo as perturbações no transporte marítimo no Mar Vermelho, têm estado entre os principais impulsionadores da subida dos futuros do petróleo este ano. Com os EUA e os aliados a atacar os Houthis apoiados pelo Irão, espalharam-se as preocupações de que o conflito pudesse alargar-se o suficiente para perturbar significativamente os fluxos de petróleo.

No entanto, alguns participantes no mercado consideram que os riscos geopolíticos têm um efeito moderado sobre os preços do petróleo, com a JPMorgan a identificar apenas 2 dólares como “puro prémio de risco geopolítico”.

Entretanto, os delegados da OPEP+ disseram na quinta-feira que os membros do grupo planeiam prolongar os cortes na produção para o segundo trimestre. A aliança prometeu anteriormente restrições adicionais de cerca de 900 mil barris por dia para o período – para além das reduções feitas no ano passado – à medida que o crescimento da procura global abranda e a oferta dos países não membros da OPEP+, nomeadamente os Estados Unidos, Brasil e Guiana, continua a subir.

Os principais países da OPEP+ realizaram uma das suas análises regulares do mercado online na quinta-feira e não fizeram alterações na sua estratégia para este trimestre.

Ainda assim, a implementação pela OPEP+ dos seus novos cortes na produção não foi tão forte como sugere a mudança nos dados publicados. Cerca de um quarto da queda resultou de perturbações na Líbia , que não fazem parte dos cortes planeados, e a produção global permanece várias centenas de milhares de barris por dia acima do limite colectivo, uma vez que o Iraque e os Emirados Árabes Unidos produzem mais do que as suas quotas.

Por outro lado, as refinarias privadas de petróleo da China enfrentam um colapso nas margens, uma vez que a fraca procura põe em perigo os lucros. Os chamados bules poderão ser forçados a cortar a produção num início difícil do que se prevê ser um ano lento para o mercado de combustíveis da China. O preço do gasóleo, normalmente um dos seus segmentos mais lucrativos, caiu à medida que a atividade industrial desacelerou.

Os comerciantes globais de petróleo estão a observar atentamente os sinais de procura do maior importador mundial, enquanto Pequim luta para revigorar a sua economia em declínio.

Os mercados petrolíferos continuam frágeis, com os preços do Brent a oscilar a volta de 80 dólares por barril em Londres, mesmo com o conflito no Médio Oriente e o transporte marítimo no Mar Vermelho sendo atacado. Os preços estão mais baixos do que quando o Hamas lançou o seu ataque contra Israel em 7 de outubro. Antes do ataque do Hamas o petróleo chegou atingir 97 dólares o barril.

Por: Editor Económico

Portal de Angola