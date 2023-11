Petróleo cai para nível mais baixo desde julho, antes da reunião da Opep+ marcada para 26 de novembro

Os preços do petróleo caíram para os níveis mais baixos desde o início de julho na quinta-feira, pressionando o grupo OPEP+ de grandes produtores de petróleo a considerar a extensão e o aprofundamento dos cortes de produção quando se reunirem dentro de 10 dias em Viena.

O petróleo Brent, referência internacional do petróleo, caiu 4,6% na quinta-feira – uma das maiores quedas diárias deste ano – para se fixar em 77,42 dólares por barril, abaixo do nível de 80 dólares em que os orçamentos governamentais começam a sofrer pressão para a Arábia Saudita e a Rússia. Esta manhã o Brent começou a recuperar ligeiramente para US$ 78.08 o barril.

A queda dos preços aumenta a pressão sobre a Arábia Saudita, a Rússia e outros membros da Opep+ antes da sua reunião de 26 de Novembro, quando irão considerar como responder ao enfraquecimento dos preços do petróleo e às preocupações de que um potencial tropeço no crescimento global possa travar a procura.

“Pode haver alguns testes antes da reunião da Opep+. No passado, eles anunciaram regularmente cortes ou cortes estendidos com preços na faixa de US$ 82 a US$ 85”, disse Daan Struyven, chefe de pesquisa de petróleo do Goldman Sachs. “Nossas expectativas atuais são de que o corte saudita seja totalmente estendido até o primeiro semestre do próximo ano, sem expectativa de cortes coletivos.”

Os preços do petróleo estiveram sob pressão durante grande parte de 2023, mas começaram a subir no verão, depois de a Arábia Saudita e a Rússia terem liderado o grupo Opep+, fazendo cortes adicionais na produção e nas exportações.

A Arábia Saudita fez o primeiro de vários cortes voluntários na produção em julho e disse que continuaria com as medidas pelo menos até ao final do ano.

Na terça-feira, a Agência Internacional de Energia disse que o mercado petrolífero deverá regressar ao excedente no início de 2024, mesmo que a Arábia Saudita prolongue os seus cortes de produção este ano.

A oferta continuou a crescer fora dos países da Opep+, com os EUA, a Guiana e o Brasil a aumentarem a sua produção de petróleo. O governo do Brasil estabeleceu a meta de se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo até 2029. Os cortes “resultaram simplesmente numa menor quota de mercado da Opep+”, disse Edward Gardner, economista de commodities da Capital Economics. “Essas quedas de preços se devem a uma mudança no equilíbrio entre oferta e demanda.

A oferta não parece tão restrita quanto o esperado.” Na quarta-feira, a Administração de Informação sobre Energia dos EUA informou que os stocks de petróleo na maior economia do mundo cresceram 3,6 milhões de barris na semana passada, para um total de 421,9 milhões, superando largamente as expectativas dos analistas consultados pela Reuters, que previam um aumento de 1,8 milhões de barris. “Cabe agora à Opep+ dar sinais fortes em sua próxima reunião”, disse Bjarne Schieldrop, analista-chefe de commodities do SEB. “Acho que a Arábia Saudita exigirá cortes adicionais ao Kuwait, ao Iraque e aos Emirados Árabes Unidos, e essa será uma discussão dolorosa.”