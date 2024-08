Petróleo cai enquanto temores sobre a demanda na China reacendem ‘sentimento pessimista dos mercados’

Os fracos indicadores de demanda chinesa continuaram a puxar os preços do petróleo para baixo na segunda-feira, com o índice de referência dos EUA prestes a perder quase 3% e o petróleo Brent não muito atrás.

Às 21h (horário europeu) de segunda-feira, o West Texas Intermediate (WTI) era negociado em baixa de 2,82%, a US$ 74,49, enquanto o petróleo Brent era negociado em baixa de 2,36%, a US$ 77,80.

As negociações de cessar-fogo em Gaza, que estavam em andamento na segunda-feira e eram anunciadas como “provavelmente a melhor, talvez a última oportunidade” para se chegar a um acordo de cessar-fogo, também foram vistas como uma pressão descendente sobre os preços do petróleo.

No entanto, a demanda da China parece ser o principal causador da queda dos preços do petróleo, com negociações intermitentes de cessar-fogo em Gaza geralmente resultando em sentimentos muito breves e instáveis.

Os dados económicos da China, divulgados na semana passada, agora foram mais completamente digeridos pelos mercados. O mais preocupante são os preços dos imóveis, que estão caindo mais rápido do que em qualquer outro momento em nove anos, e os cortes acentuados nas taxas de processamento de refinaria em julho. Este último se deve especificamente à fraca demanda por combustível na China. O sentimento nos últimos dias parece ser de reconhecimento de que a economia chinesa não se recuperará tão rapidamente quanto o previsto.

Enquanto isso, os mercados aguardarão por quaisquer indicações adicionais de que o Fed ainda pode prosseguir com um corte na taxa de juros em setembro, o que por sua vez impulsionaria a atividade económica. Os comerciantes estão também atentos à estratégia da OPEP+, com os países membros devendo começar a adicionar fornecimentos no próximo trimestre.