Petro de Luanda carimba passe à Liga dos Campeões da CAF

O Petro de Luanda qualificou-se este sábado, no Lubango, província da Huíla, à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos de futebol, ao bater, no Estádio Tundavala, a União Desportiva de Songo, de Moçambique, por 3-1, em jogo da segunda “mão” da última eliminatória.

Os golos foram marcados por Tiago Azulão, Eddie Afonso e Guedes. Na primeira “mão”, a equipa tricolor venceu, em Moçambique, por 1-2.

Trata-se da terceira presença consecutiva do clube angolano nesta competição.

Neste sábado, a história do primeiro golo desenhou-se pelo corredor esquerdo, por Gilberto que cruzou e Tiago Azulão, na zona de finalização, não se fez rogado, aproveitando a saída em falso de Ernan, aos três minutos.

Aos 14 minutos esteve próximo do segundo golo, novamente com Tiago Azulão a ganhar uma bola bombeada por Gilberto, mas Ernan esteve atento, interceptando o cruzamento em plena pequena área.

Na sequência, o Songo chegou pela primeira vez à baliza de Hugo, num cruzamento de Jimmy, com Matewa a atirar por cima.

No entanto, o Petro de Luanda ditava a velocidade do jogo e aos 21 minutos, Eddie Afonso incomodou, com perigo, à área adversária, mas o central Elias interceptou o lance.

A partir do minuto 30, os visitantes tomaram conta do jogo e aos poucos foram chegando, com perigo, à defensiva do Petro, primeiro por Matewa e depois por Reginaldo, aos 33 e 34 minutos, respectivamente.

Um minuto depois, Emmanuel levou a bola pela lateral esquerda, cruzou e o esférico quase traiu Hugo, que fez uma leitura errada, acompanhando-o apenas com os “olhos”. A bola embateu no travessão. O mesmo Emmanuel isolado, logo a seguir, atirou ao lado e um minuto depois o irrequieto Dário atirou à figura de Hugo.

O Songo ganhou confiança e terminou a primeira parte a dominar o jogo, enquanto os “petroliferos” voltariam à área adversária ao cair do pano, mas sem perigo.

Tal como terminou a primeira parte, o Songo regressou com a mesma dinâmica, a atacar e a tentar a todo custo igualar o jogo. Em três minutos, tinha visitado as proximidades da área do Petro, por igual número de vezes.