Peso da dívida externa, taxas de juro elevadas e escassez de dólares estão a levar países africanos à crise económica

Os governos africanos estão a lutar por dólares, e isso está a criar uma linha divisória para os investidores.

Em meio a uma crescente escassez de moeda forte no continente, os governos estão recorrendo à pagamentos diretos com produtos de exportação, desvalorizações da moeda, controles cambiais do banco central e ajuda do Fundo Monetário Internacional e do Médio Oriente para estabilizar a balança de pagamentos exteriores.

Os investidores estão a recompensar as nações cujos esforços para aumentar a liquidez em dólares estão a dar frutos. Mas estão a punir aqueles que não conseguem garantir o acesso à moeda de que necessitam para investir e repatriar os rendimentos, e estão a evitar países sem reservas adequadas para cobrir custos de importação ou reembolsos de dívidas. As moedas africanas apresentam o pior desempenho no mundo este ano, com cerca de uma dúzia a cair pelo menos 15% face ao dólar.

A compressão do dólar ocorreu de forma mais evidente nas moedas locais.

“A restrição do financiamento estrangeiro implica que os países africanos são incapazes de financiar totalmente os seus défices da balança corrente, levando à escassez de divisas”, afirmou Yvonne Mhango, economista para África na Bloomberg Economics. “Os países mais vulneráveis são aqueles com moedas sobrevalorizadas, incluindo a Nigéria, o Quénia e Angola, e aqueles com baixas reservas cambiais, como o Malawi.”

Os emissores de euro-obrigações que foram forçados a desvalorizar este ano incluem o Egipto, a Nigéria e Angola. A diminuição dos fluxos de capital também viu o xelim do Quénia e o kwacha da Zâmbia. enfraquecer para mínimos históricos em relação ao dólar. O primeiro tem pagamentos consideráveis de dívidas em dólares com vencimento no próximo ano, enquanto o último está em incumprimento em relação aos eurobonds.

As obrigações em dólares do Quénia causaram aos investidores perdas de 2,1% desde o início de Julho, quando as taxas do Tesouro dos EUA começaram a subir à medida que a narrativa das taxas de juro “mais altas por mais tempo” se consolidava. Isto compara-se com a perda média de 1,7% para os pares emergentes e fronteiriços num índice de obrigações soberanas em dólares da Bloomberg. O índice de ações de referência de Nairóbi caiu 32% em 2023, a maior queda entre 92 mercados globais monitorado pela Bloomberg, enquanto o xelim caiu 19%.

Na Zâmbia, Moçambique e Nigéria, a incapacidade de acesso ao financiamento estrangeiro forçou os governos a aumentar a emissão interna em mercados superficiais, aumentando o custo do empréstimo. Os estados africanos estão excluídos dos mercados internacionais de capitais de dívida desde abril de 2022.

O título naira de prazo mais longo da Nigéria está sendo negociado com um rendimento recorde de 18%. Mas os rendimentos internos mais elevados não estão a atrair compradores estrangeiros, que se preocupam com a depreciação das moedas locais e com as dificuldades em repatriar os rendimentos. Na Zâmbia, por exemplo, as participações estrangeiras em dívida interna caíram de 29% no final de 2021 para cerca de 22% actualmente, em parte devido ao processo de reestruturação, bem como a questões de liquidez.

Em alguns casos, o FMI vem em socorro. O FMI afirmou na semana passada que irá expandir o financiamento ao Quénia em 938 milhões de dólares para reforçar as suas reservas, antes do vencimento de eurobonds de 2 mil milhões de dólares em Junho. Isso fez com que os rendimentos das notas de 2024 caíssem quase 250 pontos base nos quatro dias até sexta-feira – embora permaneçam bem acima de 14%.

Por outro lado, os países com necessidades cambiais menos prementes estão a tornar-se mais atraentes.

O Egito é um deles. Os estrategistas do Citigroup Inc. foram os últimos a se tornar otimistas em relação à dívida em dólares do país norte-africano, à medida que as vendas de ativos estatais aumentam e o governo parece estar no caminho certo para cumprir as metas estabelecidas pelo FMI. O banco central está perto de garantir até US$ 5 bilhões em novos depósitos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, informou al-Borsa no mês passado.

Os euro-obrigações do Egito proporcionaram aos investidores retornos de 8,7% no segundo semestre deste ano em termos de dólares, em comparação com uma perda para a média dos pares dos países em desenvolvimento num crédito soberano da Bloomberg índice.

Entretanto, a escassez de dólares também está a prejudicar os consumidores e as empresas locais, à medida que os custos de importação disparam, alimentando a inflação.

Na Nigéria, os preços dos medicamentos prescritos para doenças como hipertensão e diabetes triplicaram no ano passado. Um dos maiores retalhistas do Zimbabué, a OK Zimbabwe, disse que os volumes de vendas estão agora abaixo do ponto de equilíbrio devido ao aumento dos custos e a uma taxa de câmbio que levou os clientes para o sector informal. E no Malawi, o preço do milho, um alimento básico, mais do que duplicou no último ano.