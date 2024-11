Perante incerteza pós-eleitoral, Reserva Federal prepara-se para cortar os juros

A Reserva Federal dos EUA deverá voltar a reduzir as taxas de juro esta semana, à medida que aumenta a incerteza depois da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos.

As autoridades da Reserva Federal norte-americana deverão reduzir a taxa de juro diretora pela segunda vez consecutiva, em resposta a um abrandamento constante das pressões inflacionistas que exasperaram muitos americanos e contribuíram para a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais.

No entanto, as futuras medidas da Fed são agora mais incertas no rescaldo das eleições, dado que as propostas económicas de Trump foram amplamente assinaladas como potencialmente inflacionistas. A sua eleição também levantou o espetro da interferência da Casa Branca nas decisões políticas da Fed, tendo Trump proclamado que, como presidente, deveria ter voz ativa nas decisões sobre as taxas de juro do banco central.

A Fed há muito que defende o seu estatuto de instituição independente, capaz de tomar decisões difíceis sobre as taxas de juro, livre de interferências políticas. No entanto, durante o anterior mandato na Casa Branca, Trump atacou publicamente o presidente Jerome Powell, depois de a Fed ter aumentado as taxas para combater a inflação, e poderá voltar a fazê-lo.

A economia também está a turvar o panorama ao dar sinais contraditórios, com um crescimento sólido, mas com a contratação a enfraquecer. Mesmo assim, os gastos do consumidor têm sido saudáveis, alimentando preocupações de que não há necessidade de a Fed reduzir os custos dos empréstimos e que isso poderia estimular demasiado a economia e até mesmo reacelerar a inflação.

Os mercados financeiros estão a lançar outro desafio à Reserva Federal: Os investidores aumentaram acentuadamente os rendimentos do Tesouro desde que o banco central baixou as taxas em setembro. O resultado foi um aumento dos custos dos empréstimos em toda a economia, diminuindo assim os benefícios para os consumidores da redução de meio ponto da taxa de referência anunciada pela Fed após a reunião de setembro.

A taxa média dos empréstimos hipotecários a 30 anos nos EUA, por exemplo, caiu durante o verão, quando a Reserva Federal deu sinais de que iria baixar as taxas, mas voltou a subir quando o banco central cortou efetivamente a sua taxa de referência.

As taxas de juro gerais subiram porque os investidores estão a antecipar uma inflação mais elevada, maiores défices orçamentais federais e um crescimento económico mais rápido com o presidente eleito Trump. No que Wall Street chamou de “comércio Trump”, os preços das ações também dispararam na quarta-feira e o valor da bitcoin e do dólar subiu. Trump tinha falado de criptomoedas durante a sua campanha, e o dólar beneficiará provavelmente de taxas mais elevadas e do aumento generalizado das tarifas que Trump propôs.

O plano de Trump de impor, pelo menos, uma tarifa de 10% sobre todas as importações, bem como impostos significativamente mais elevados sobre os produtos chineses, e de levar a cabo uma deportação em massa de imigrantes sem documentos iria quase de certeza aumentar a inflação. Isto tornaria menos provável que a Fed continuasse a reduzir a taxa diretora. A inflação anual, medida pelo indicador preferido do banco central, caiu para 2,1% em setembro.

Os economistas da Goldman Sachs estimam que as tarifas de 10% propostas por Trump, bem como os impostos propostos sobre as importações chinesas e de automóveis do México, poderão fazer subir a inflação para cerca de 2,75% a 3% em meados de 2026.

Um tal aumento poderia provavelmente pôr em causa os futuros cortes nas taxas que a Fed tinha assinalado em setembro. Nessa reunião, quando os responsáveis pela política monetária reduziram a taxa diretora em meio ponto, para cerca de 4,9%, os responsáveis disseram que previam duas reduções de um quarto de ponto no final do ano – uma na quinta-feira e outra em dezembro – e depois quatro reduções adicionais em 2025.

Mas os investidores prevêem atualmente que os cortes nas taxas no próximo ano são cada vez mais improváveis. A probabilidade de uma redução das taxas na reunião da Fed em janeiro do próximo ano caiu na quarta-feira para apenas 28%, contra 41% na terça-feira e quase 70% há um mês, de acordo com os preços dos futuros monitorizados pelo CME FedWatch.

O aumento dos custos de empréstimos como hipotecas e empréstimos para automóveis, mesmo quando o Fed está a reduzir a sua taxa de referência, criou um desafio potencial para o banco central: O seu esforço para apoiar a economia através da redução dos custos dos empréstimos pode não dar frutos se os investidores estiverem a agir no sentido de aumentar as taxas de juro de longo prazo.

A economia cresceu a uma taxa anual sólida, ligeiramente inferior a 3%, nos últimos seis meses, enquanto as despesas de consumo – alimentadas por compradores com rendimentos mais elevados – aumentaram fortemente no trimestre julho-setembro.

Simultaneamente, as empresas têm vindo a reduzir as contratações, com muitas pessoas desempregadas a terem dificuldade em encontrar emprego. Powell sugeriu que a Fed está a reduzir a sua taxa de juro diretora em parte para apoiar o mercado de trabalho. Mas se o crescimento económico se mantiver a um ritmo saudável e a inflação voltar a subir, o banco central será cada vez mais pressionado a abrandar ou a parar os cortes nas taxas de juro.