PAM retoma distribuição de alimentos a refugiados na Etiópia

O Programa Alimentar Mundial da ONU (PMA) retomou a distribuição de alimentos para cerca de 900 mil refugiados em toda a Etiópia depois de renovar as salvaguardas e os controles, após relatos de roubo em grande escala de suas doações, afirmou em comunicado.

O PAM suspendeu as distribuições de alimentos em toda a Etiópia em Junho, um dia depois de os Estados Unidos terem anunciado que estavam a fazer o mesmo devido a desvios de ajuda.

Nem o PAM nem a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) forneceram detalhes sobre os desvios de ajuda que levaram às suas decisões.

Mas um relatório interno de um grupo de doadores estrangeiros, visto pela Reuters, disse que a USAID acredita que os alimentos foram desviados para unidades militares etíopes como parte de um esquema orquestrado por entidades governamentais federais e regionais.

Mais de 20 milhões de pessoas necessitam de assistência alimentar no segundo país mais populoso de África, depois da pior seca das últimas décadas no Corno de África e de um conflito de dois anos na região de Tigré, que matou dezenas de milhares de pessoas.

Nos últimos seis meses, cerca de 35 mil pessoas fugiram do Sudão para a Etiópia. A Etiópia acolhe mais 850 mil refugiados, principalmente da Somália, do Sudão do Sul e da Eritreia.

O PAM prestava assistência de emergência a quase 6 milhões de pessoas na Etiópia antes de suspender as suas distribuições, uma decisão que foi criticada pelo governo da Etiópia, que afirmou estar a investigar as alegações de roubo.

O PAM disse que houve grandes reformas em todos os campos de refugiados na Etiópia, com todos os 24 armazéns nos campos agora geridos exclusivamente pelo PAM. Mais organizações não-governamentais foram formadas para gerir a distribuição de alimentos e novos procedimentos de recolha garantirão que os refugiados obtenham os direitos devidos.