Países da UE pretendem acelerar a descarbonização da rede elétrica até 2035

Um grupo de países da União Europeia pretende descarbonizar os seus sistemas energéticos até 2035, estabelecendo um marco importante no caminho para o carbono zero até meados do século.

O objectivo – acordado pela Alemanha, França, Países Baixos, Áustria, Bélgica e Luxemburgo – é cerca de cinco anos mais cedo do que o previsto pela UE. A redução do carbono da rede elétrica é vista como um primeiro passo crucial para remover as emissões do sistema energético mais amplo, que constitui a maior parte da pegada de carbono da UE.

A Suíça, embora não seja um estado-membro da UE, também assinou o plano 2035 como parte do chamado Fórum Pentalateral de Energia, de acordo com um comunicado.

“Cerca de 50% da demanda total de eletricidade na UE está na nossa região”, disse o ministro holandês do Clima e da Energia Rob Jetten em uma entrevista. “Um mercado de energia totalmente integrado no noroeste da Europa será crucial para os objetivos de descarbonização da UE.”

Até 2040, espera-se que o sistema energético da UE esteja quase livre de emissões devido ao impacto do mercado de carbono do bloco.

O Fórum Pentalateral de Energia foi formado em 2005 para integrar os mercados de eletricidade nos países participantes.